Supercoppa italiana, oggi Inter-Lazio: orario, dove vederla in tv e streaming

(Adnkronos) – Dopo Napoli-Fiorentina 3-0 di ieri, una tripletta che ha portato gli azzurri in finale nella Supercoppa italiana 2024, oggi 19 gennaio è la volta di Inter-Lazio. La seconda semifinale della Final Four si gioca stasera all'Al-Awwal Park Stadium di Riad, in Arabia Saudita, con calcio d'inizio alle 20. Sarà possibile seguire la partita in diretta tv in chiaro su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Quest'anno la Supercoppa italiana vede per la prima volta quattro squadre partecipanti invece delle classiche due vincitrici di scudetto e Coppa Italia. La finale è in programma il 22 gennaio. "La Supercoppa è il primo obiettivo stagionale. L'abbiamo vinta negli ultimi due anni e vorremmo rivincerla ma le altre avranno la stessa ambizione. Faremo del nostro meglio", ha detto ieri il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi da Riad alla vigilia della semifinale con la Lazio. Il tecnico nerazzurro deve gestire l'essere favoriti. "All'Inter bisogna essere abituati… Questo è il primo trofeo stagionale e le stesse nostre ambizioni le hanno le altre. Sappiamo che la Lazio è in striscia positiva da quattro partite e nell'ultima sfida all'Olimpico ci hanno creato difficoltà". Inzaghi nel 2019 ha vinto una Supercoppa con la Lazio. "Contro la Lazio non sarà mai uguale alle altre perché mi ha fatto diventare uomo. Anche nell'ultima gara ci hanno creato difficoltà e non mi sembravano in crisi come se ne parlava all'epoca. Lo testimoniano le ultime cinque partite. Per questa Supercoppa è cambiata la formula quindi bisognerà focalizzarsi su domani. Se finirà in pareggio si andrà ai rigori e ci stiamo preparando per questo", ha proseguito il tecnico nerazzurro. “La formula della Supercoppa? Se bastasse allenare i rigori, sarebbe veramente facile. Ho espresso delle idee sulla competizione, ma siamo motivati a vincerla. Giochiamo contro la più forte in Italia, non abbiamo più del 25-30% di possibilità di passare il turno, dobbiamo giocarci quelle che abbiamo in maniera cattiva", ha detto ieri il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri. "Se firmo per giocarmela ai rigori? Non ho mai firmato nemmeno una cambiale in vita, quindi non firmo niente. Ce la giochiamo sul campo, anche se loro sono più forti", ha aggiunto. "Supercoppa in Arabia? Io, se faccio delle critiche, le faccio per il calcio italiano. Ci terrei che tornasse quello di 20 anni fa, non per fare polemiche sterili. Quando uno ti dice quello che pensa, penso che sia anche un aiuto per migliorare. Se lo fa in malafede è un altro discorso", ha proseguito Sarri. Il tecnico biancoceleste non ha mai vinto la Supercoppa in carriera. "Tutti i trofei danno soddisfazione per il gruppo, per la squadra e per lo staff, è importante anche per la società. Ho detto solo che c'è una differenza tra quelli che servono dal punto di vista economico e quelli no". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 19 Gennaio 2024