(Adnkronos) – L'Inter vince la Supercoppa italiana. Nella finale disputata all'Al-Awwal di Riad i nerazzurri sconfiggono per 1-0 il Napoli grazie a un gol di Lautaro Martinez al 91'. Gli azzurri giocano dal 60' in dieci uomini per l'espulsione di Giovanni Simeone. Per l'Inter è la terza vittoria di fila, l'ottava in totale. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 22 Gennaio 2024