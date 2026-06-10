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‘Super Karaoke’, stasera 10 giugno su Canale 5: Sal Da Vinci ospite

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(Adnkronos) –
Stasera, mercoledì 10 giugno, torna su Canale 5 'Super karaoke' con il secondo appuntamento. Alla conduzione Michelle Hunziker che si mette in gioco insieme agli ospiti e ai concorrenti in gara. I protagonisti dello show sono le persone comuni che condividono la passione per il canto e che si sfidano a colpi di karaoke.  A contendersi la vittoria quattro squadre, ciascuna composta da cinque concorrenti scelti dai capisquadra: Lucilla Agosti, Daniele Battaglia, Fabio De Vivo e Rosaria Rollo. Questi ultimi hanno a disposizione, inoltre, alcuni 'partecipanti speciali', denominati Wild Card, che possono aggiungersi alla squadra per dare il proprio contributo sul palco. Nel corso della sfida, i concorrenti hanno l’opportunità di duettare con alcuni dei più grandi artisti della musica italiana. Ospiti della seconda puntata: Sal Da Vinci, Anna Tatangelo, Francesco Renga e Serena Brancale. Le voci in gara si sfidano sulle note dei più celebri brani della musica italiana, dai grandi classici e alle hit degli anni Ottanta, Novanta e di oggi: brani che hanno fatto cantare intere generazioni. Al termine della competizione è il pubblico presente in piazza Trento e Trieste a Ferrara a decretare il vincitore. 
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 10 Giugno 2026

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