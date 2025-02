Super Bowl, Taylor Swift fischiata e Trump gode – Video

(Adnkronos) – Fischi e buuu per Taylor Swift al Super Bowl e Donald Trump se la ride. "L'unica ad aver avuto una serata più difficile dei Kansas City Chiefs è stata Taylor Swift. È stata cacciata dai fischi dello stadio. Il Maga non perdona!", scrive il presidente degli Stati Uniti sul social Truth. Trump ha assistito alla finale NFL che i Philadelphia Eagles hanno vinto contro i Kansas City Chiefs, nei quali milita Travis Kelce, compagno della pop star. Taylor Swift nella campagna elettorale dello scorso anno si è schierata a favore della candidata democratica Kamala Harris. Così come il presidente, Swift era presenta sugli spalti del Caesars Superdome di New Orleans. Quando la popstar è comparsa sui maxischermi dello stadio, la reazione del pubblico è stata eloquente: le immagini sono state accompagnate da una valanga di buuu di disapprovazione. Sui social, invece, rimbalzano le clip che documentano l'accoglienza di segno opposto riservata al presidente degli Stati Uniti. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 10 Febbraio 2025