Attualità

Summit in Armenia, l’Europa prova a fare squadra oltre i confininews dal nostro inviato

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Ma cosa ci fa il Canada a un vertice europeo… in Armenia? Sembra una domanda strana, ma racconta bene il momento che stiamo vivendo. Nel disordine globale e nella nuova geometria geopolitica ridisegnata da Donald Trump, il Canada guidato da Mark Carney si avvicina sempre di più all’Europa. E infatti è l’ospite d’onore dell’ottavo vertice della Comunità politica europea, in corso oggi a Yerevan. Una presenza simbolica, ma anche molto concreta. Qui si parla di sicurezza, difesa, energia e resilienza democratica. In altre parole: come reggere l’urto di un mondo sempre più instabile. E l’Armenia? Ospitare questo summit è un segnale forte del suo avvicinamento all’Unione europea. Al tavolo ci sono circa 50 leader, tra cui anche la premier Giorgia Meloni, che dopo Yerevan volerà a Baku, in Azerbaigian, partner chiave per l’energia italiana. Intanto qui il messaggio è chiaro: l’Europa prova a fare squadra. E lo fa allargando il perimetro, anche oltre i suoi confini. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 4 Maggio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Minetti e il compagno contro giornalista del Fatto: “Basta falsità, chiederemo i danni”

28 minuti fa

Forza Italia, Marina Berlusconi non dà linea partito e si confronta con Tajani: tesoriere Roscioli richiama campani a unità

44 minuti fa

Brigitte Nielsen, l’appello del figlio Killian: “Voglio un confronto, mi manca”

1 ora fa

Ascierto: “Con nivolumab sottocute un vantaggio win-win per sistema e pazienti”

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio