Summer Park 2021: cinema, Domenico Modugno e letteratura

Continuano gli appuntamenti di Summer Park 2021, il cartellone di eventi estivi promosso da Parcocittà e Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, con il patrocinio del Comune di Foggia.Un cast d’eccezione per “Maledetta primavera”, in programma nell’anfiteatro di Parcocittà stasera alle ore 21: da Micaela Ramazzotti a Emma Fasano, passando per Giampaolo Morelli. Il film rientra nella rassegna “Cinema al Parco” promossa con l’Altrocinema Cicolella. Alla fine degli anni ’80 Nina, una ragazza di undici anni, vive in una famiglia problematica: il padre e la madre litigano sempre e Lorenzo, il fratello minore, è colto di frequente da bruschi attacchi d’ira. Ma un incontro le cambierà la vita. Ingresso 3 euro, posti limitati.Mercoledì 21 luglio, alle ore 21, musica d’autore a Parcocittà con Nick D’Apollo che farà sognare gli amanti di Domenico Modugno con il concerto “Domenico Modugno, l’uomo in frac”. Ingresso 10 euro, ticket su https://www.parcocittafoggia.it/evento/domenico-modugno/.Venerdì 23 luglio alle ore 19, infine, spazio alla letteratura con “Covideocracy – virus, potere, media. Filosofia di una psicosi sociale” con Carmine Castoro. Filosofo della comunicazione, giornalista professionista e scrittore. È stato collaboratore e inviato per magazine e quotidiani locali. Ha firmato numerosi programmi come autore per il palinsesto notturno della RAI ed altre emittenti televisive. Il Covid, un male che credevamo confinato in lande lontanissime, serpeggia fra la popolazione: l’ansia, il dubbio, la grancassa social-televisiva diuturna e stressante portano a provvedimenti biopolitici dal sapore apocalittico e, nel breve volgere di due settimane, a fine febbraio, ci ritroviamo in pieno isolazionismo di massa, denunciati per una passeggiata col cane, impediti nella mobilità, sospettosi del vicino, trasfigurati da mascherine distopiche, con le Borse che crollano, la produzione congelata, lo spettro della “peste” e della miseria che ribussa alle nostre porte dai tempi della Milano di Renzo e Lucia. Ma nessuna analisi complessa di tipo storico, sociale, critico e genealogico del contagio è stata fatta in tempo reale, preferendo le semplificazioni ossessive, luttuose, statistiche e paranoiche dell’informazione mainstream che ha incatenato le nostre menti. Ingresso gratuito, prenotazione su https://www.parcocittafoggia.it/evento/covideocracy/.La rassegna di eventi a Parcocittà terrà compagnia ai foggiani per tutta l’estate con appuntamenti di teatro, musica, cinema, eventi per giovani, presentazioni di libri e tanto altro. Gli appuntamenti di Summer Park 2021 continueranno per tutta l’estate. Info su www.parcocittafoggia.it. Aggiornamenti costanti sulle pagine Facebook e Instagram di Parcocittà.

