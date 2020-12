Sull’emergenza Covid c’è confusione totale tra ciò che dice Emiliano in Tv e gli atti

In Puglia sulla emergenza sanitaria la confusione è totale. Infatti, in base al modello della cabina di regia ministeriale (tecnici del Ministero della Salute + quelli dell’Istituto superiore della sanità) per il monitoraggio regionale, per tre regioni, ossia Puglia, Sardegna e Calabria (giudicata non valutabile e quindi equiparata al rischio massimo), sono “necessarie nuove misure” di contenimento e prevenzione Covid 19. Difatti, queste tre regioni “sono state classificate a rischio Alto e/o equiparate a rischio Alto per 3 o più settimane consecutive”, il che prevede “specifiche misure da adottare a livello provinciale e regionale in base al documento “Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale” trasmesso con Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre scorso. E ciò è quanto, in sintesi, registra il report di monitoraggio di Ministero della Salute e Iss di questa settimana. Però, stranamente, il ministro della Salute, Roberto Speranza, si appresta a firmare un’ordinanza con cui la Puglia, da domani, 6 dicembre, passa da area “arancione” a “gialla”. E qui qualcosa nel discorso non quadra poiché, se la Puglia è una delle tre regioni ancora ad “alto rischio” per le prossime tre settimane, come mai il ministro Speranza da subito la passa in fascia “gialla”, ossia tra quelle regioni dove talune misure anti-Covid possono essere allentate? Ma le contraddizioni per la nostra regione non sono soltanto governative per l’emergenza sanitaria in corso, ma anche il governatore pugliese, Michele Emiliano, sembra non raccontarla giusta la situazione. Infatti, – come denunciato con una nota anche dal Gruppo dei sei consiglieri regionali del partito di Giorgia Meloni (“Fratelli d’Italia”)- Emiliano giovedì sera, ospite di una trasmissione televisiva di RAI2, ha sostenuto che non era preoccupato per ciò che scrivevano i giornali, ma era invece “preoccupato dai giornali che pensano che per vendersi meglio sia opportuno creare panico”, aggiungendo: “Non perdo neppure più tempo con i giornali, perché è difficile capirsi”, perché i numeri in suo possesso sull’epidemia sono assolutamente tranquillizzanti. Però, il presidente della Regione Puglia dovrebbe anche spiegare come mai, sempre nella tarda sera di giovedì scorso, ha firmato un’ordinanza, la n.444, in cui a pagina 5 della stessa fa un quadro della situazione epidemiologica della Puglia non solo preoccupante, ma allarmante. Infatti, in uno dei tanti passaggi si legge: “CONSIDERATO che sempre in base al monitoraggio ministeriale effettuato dalla Cabina di Regia nel periodo già indicato, la Puglia è collocata tra le regioni a ‘rischio alto’ (scenario 3) per più di tre settimane consecutive”. Situazione, questa descritta nell’ordinanza, che in effetti sarebbe confermata anche dal fatto che lo stesso governatore Emiliano ha ultimamente prorogato, con altra ordinanza, la chiusura delle Scuole, già disposta per lo scorso mese di novembre, pur lasciando – come è noto – ai genitori la decisione di scegliere se mandare o meno i figli a scuola, od avvalersi della didattica a distanza. Quindi, è sicuramente il caso di chiedersi: “Quale è la reale situazione dell’emergenza Covid in Puglia?” Secondo il Gruppo regionale di Fdi, il presidente Emiliano innanzitutto dovrebbe fare “pace con se stesso, perché ciò che dice in televisione è esattamente l’opposto di quanto lui stesso scrive nelle ordinanze praticamente nelle stesse ore”. E poi, se possibile, evidentemente fare chiarezza, insieme al neo assessore alla Sanità, professor Pierluigi Lopalco, sulla effettiva situazione dell’emergenza in Puglia. Secondo il Capogruppo alla Regione di Fdi, Ignazio Zullo, “Sarebbe opportuno mettere a disposizione di tutti i medici, odontoiatri, farmacisti, biologi e altri professionisti della Sanità la piattaforma di inserimento dei dati”. Infatti, si chiede Zullo: “Perché limitare solo ai medici di medicina generale e alle farmacie convenzionate?” Ed ancora: “Perché in una parafarmacia il farmacista deve essere declassato rispetto al farmacista di una farmacia? Perché un medico competente non deve poterlo fare riguardo ai lavoratori che ha in sorveglianza sanitaria? Perché un medico in pensione non deve poterlo fare?” Quindi, si domanda alla fine il Capogruppo di Fdi: “Che diritto di privativa c’è per alcuni professionisti se siamo in guerra?” Inoltre, per Zullo, in Puglia “abbiamo la necessità di screenare in uno, due massimo tre giorni tutta la popolazione per isolare i positivi dai negativi”. Ed aggiunge: “E dopo una settimana abbiamo la necessità di ripetere lo screening sui negativi e dopo un’altra settimana di ripetere ancora e così via. Serve una forza d’urto che sia messa in campo sistematicamente ogni settimana”. Invece, “Lopalco – conclude Zullo – si limita a emanare bollettini e a disegnare curve ma i numeri bisogna saperli interpretare e agire di conseguenza, con la messa in campo delle azioni utili a contrastare i numeri. Purtroppo lui si ferma solo ai numeri”. Ma per il governatore pugliese “la colpa” di tutto quanto – ha evidenziato sempre Zullo con alta nota – è “prima degli scienziati (che non lo avevano avvisato della durata del Covid), poi del Governo (che non si coordina con le Regioni), poi dei giornali (che per vendere danno notizie allarmanti)” e da ultimo “della società farmaceutica che doveva fornire alla Puglia i vaccini anti influenzali e, invece, gli ha ‘tirato un bidone mostruoso’ (ndr – parole testuali reseda Emiliano in una delle sue ennesime presenze televisive, questa su RAI1, prima di andare nella trasmissione di Barbara D’Urso su “La7”). “Ma è mai possibile – si chiede in fine Zullo – che per Emiliano la colpa del disastro nella gestione e organizzazione della Sanità in Puglia la colpa non sia mai la sua, ma di qualcun altro?”. E questo verosimilmente è anche ciò che si chiedono i pugliesi che non lo hanno votato lo scorso settembre, ma anche molti di quelli che lo hanno pure votato!

Giuseppe Palella

