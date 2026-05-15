“Sulle baby gang non c’è una vera emergenza”

Sulle cosiddette baby gang “non c’è una vera emergenza” nei territori di competenza del Tribunale per i minorenni di Bari. Ne è convinto il procuratore Rosario Plotino, intervenuto a Foggia nel corso dell’incontro “Criminalità minorile. Tra esigenze cautelari, certezza della pena e rieducazione sociale”.

Secondo Plotino, le cronache degli ultimi mesi rischiano di restituire un’immagine più grave della situazione reale. “Le notizie fanno sembrare che ci sia un quadro in evoluzione disastrosa, ma non è così”, ha spiegato il magistrato, distinguendo il caso di Taranto – relativo all’omicidio del bracciante maliano Sako Bakari – dal contesto del Barese e del Foggiano.

“Per il Foggiano e il territorio di nostra competenza non parlerei di vera emergenza – ha aggiunto –. Esistono episodi di criminalità legati a gruppi di ragazzi che vengono definiti baby gang, ma allo stato non abbiamo associazioni per delinquere strutturate”.

Il procuratore ha però evidenziato la presenza di numerosi episodi di criminalità violenta, soprattutto rapine e scippi finalizzati alla sottrazione di oggetti preziosi. “Nel Foggiano ci sono state molte rapine e furti di collanine d’oro, il cui valore è aumentato notevolmente. I minorenni coinvolti sono stati sottoposti a misure cautelari e per alcuni si sta tentando un percorso di recupero, anche per ragazzi molto giovani”. Plotino ha inoltre richiamato l’attenzione sull’aumento di episodi di aggressioni e risse tra minori registrato negli ultimi anni tra Bari, Bat e provincia di Foggia. “C’è una crescita della violenza anche gratuita, fine a se stessa e senza apparenti motivazioni”, ha osservato.

Alla base di questi comportamenti, secondo il magistrato, ci sarebbero diversi fattori, tra cui l’influenza di modelli violenti, l’uso di sostanze stupefacenti e il consumo di alcol. “Droga e alcol abbassano moltissimo i freni inibitori. Per questo bisogna lavorare soprattutto sulla prevenzione, sul ruolo educativo della famiglia e della scuola e sul contrasto all’uso di sostanze”.



Pubblicato il 15 Maggio 2026