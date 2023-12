Sul palco l’Orchestra ICO Suoni del Sud

A San Severo si brinda al nuovo anno con le melodie dei grandi autori. Concerto di Capodanno lunedì 1° gennaio 2024 con gli Amici della Musica e la loro 55.ma Stagione concertistica. Appuntamento al Teatro comunale “Verdi” con l’Orchestra Sinfonica ICO “Suoni del Sud” diretta da Michele Cellaro. Un ricco programma con musiche tratte dai repertori di Charles Gounod, Pyotr Ilych Tchaikovsky, Umberto Giordano, Armando Trovajoli, Dimitri Shostakovich, Ermanno Wolf-Ferrari, Franz Lehar e le immancabili melodie di Johann e Josef Strauss. Un appuntamento ormai divenuto un classico della vita culturale e artistica di Capitanata, capace di richiamare il grande pubblico anche da fuori provincia.

Una tradizione consolidata nel tempo e che ormai è un must della stagione concertistica del sodalizio ormai giunta alla 55.ma edizione. «Un momento di grosso spessore artistico – commenta la prof.ssa Gabriella Orlando, presidentessa degli “Amici della Musica di San Severo – grazie anche all’esibizione dell’Orchestra Sinfonica ICO Suoni del Sud, ormai punto di riferimento per le attività concertistiche in tutto il Sud Italia. Un evento che, anno dopo anno, è sempre più spettacolo cult nel panorama pugliese, complici anche le presenze di spessore registrate sul palco del Teatro “Verdi”, in alcune occasioni anche di formazioni concertistiche giunte dall’estero. Quello del 1° gennaio, è il primo atto di una nuova stagione che, come già anticipato presenta una locandina di qualità». L’evento è organizzato con il sostegno del Ministero della Cultura, la Regione Puglia (Assessorato all’Industria Turistica e Culturale), PACT – Polo di riferimento per l’Arte, la Cultura e il Turismo nella Regione Puglia, PiiiL Cultura in Puglia e Aiam (Associazione italiana attività musicali).



Pubblicato il 23 Dicembre 2023