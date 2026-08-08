Sul Gargano il turismo rallenta, presenze in calo fino al 22%

Il Gargano perde terreno sul fronte turistico proprio mentre il resto del Paese continua a crescere. A lanciare l’allarme è Assoturismo Capitanata, che analizzando i dati del primo semestre del 2026 registra una flessione delle presenze in tutte le principali aree del promontorio e invita istituzioni e operatori a ripensare le strategie di sviluppo del comparto.

Secondo l’associazione, il calo interessa l’intero territorio, con una diminuzione del 7,54% nelle località costiere, del 22,83% nella zona dei laghi e del 13,37% nelle mete del turismo religioso, numeri che, se confrontati con l’andamento nazionale, destano particolare preoccupazione.

“I dati del primo semestre 2026 devono far riflettere tutti – osserva il coordinatore provinciale di Assoturismo Capitanata, Nicola Ragno –. Mentre il turismo nazionale cresce di circa il 5%, il Gargano registra un arretramento delle presenze. Questo significa che qualcosa non sta funzionando e che oggi servono analisi serie, autocritica e una programmazione finalmente orientata ai risultati”.

L’associazione guarda con fiducia ai mesi centrali dell’estate, confidando che luglio e agosto possano consentire un recupero della stagione. Se ciò non dovesse avvenire, però, secondo Ragno sarà inevitabile mettere in discussione le politiche turistiche adottate negli ultimi anni, nonostante gli ingenti investimenti pubblici destinati al settore. “Il Gargano – aggiunge – merita una strategia più efficace, capace di trasformare gli investimenti in crescita reale, maggiore competitività e sviluppo economico per le imprese e per l’intero territorio”.

L’analisi evidenzia inoltre come le flessioni più consistenti si registrino a Lesina, dove le presenze diminuiscono del 26,34%, a Mattinata (-24,74%) e a San Giovanni Rotondo (-14,82%), confermando un rallentamento che coinvolge realtà con caratteristiche turistiche molto diverse tra loro. Al termine della stagione estiva, conclude Assoturismo Capitanata, sarà necessario aprire un confronto tra istituzioni, operatori e associazioni di categoria per valutare con obiettività i risultati raggiunti e individuare un nuovo modello di sviluppo capace di rilanciare il turismo sul Gargano.



Pubblicato il 8 Agosto 2026