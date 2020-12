Un magistrato “condanna” il sedicente avvocato del Popolo Giuseppe Conte sul diritto di culto e non solo, i dpcm sono incostituzionali. Ne è convinto in questa intervista che ci ha rilasciato il dottor Angelo Giorgianni, Magistrato a Messina, Presidente di Corte di Appello e dell’associazione L’Eretico, in prima linea nella difesa dei diritti individuali.

Dottor Giorgianni, il costituzionalista Aldo Loiodice sostiene che con la proibizione della messa natalizia di mezzanotte si violano diritto e libertà di culto…

“Ha perfettamente ragione. Si tratta di un diritto previsto dall’ art 19 della Carta che non può essere compresso. E’ un diritto di civiltà che si perde nella storia, oltre che soggettivo è un diritto naturale. Lo dicono tutte le costituzioni dei paesi democratici, la Carta di Oviedo e la stessa gerarchia delle fonti”.

Cioè?

“In Italia si è creato un unicum negativo ed illegale. Atti amministrativi come i dpcm emessi dal Presidente del Consiglio, sostituiscono la legge e il Parlamento. Tutte le misure adottate con questi dpcm sono illegali”.

Che cosa suggerisce?

“Se ci sono preti coraggiosi, di celebrare messa alla dodici”.

Ammesso che ci siano, i fedeli non possono uscire di casa…

“Non è così. Intanto, davanti a leggi ingiuste, è lecita la disobbedienza civile, ma anche se vengono elevate multe si possono contestare. L’ importante è non pagarle, perché in questo caso significa riconoscimento della loro fondatezza”.

E la Chiesa italiana?

“Diciamo che è distratta, o meglio, questo Papa lo è. Penso che il tutto rientri nel quadro per instaurare un Nuovo Ordine Mondiale”.

Non ha paura che le dicano: un magistrato invita ad andare contro la legge?

“No, perché io invito al rispetto della legge suprema, la Costituzione. Semmai sono in difetto coloro che si basano sugli atti di Conte, del tutto fuorilegge. La messa di mezzanotte è un atto ispirato alla Costituzione non il contrario”.

Bruno Volpe

