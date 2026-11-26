L’imponente castello di Deliceto eretto dai Normanni nel XII secolo si distingue per la presenza di una torre detta ‘Parasinno’ alta cinquantacinque metri ; affacciata a oriente su una rupe a strapiombo ad oriente, essa domina la vallata dove confluiscono i torrenti Gavitello e Fontana. La tradizione popolare vuole che nel sotterraneo di questa torre trovasse posto un truce strumento di morte : il “mulino a rasoi”. Altrimenti detto ‘pozzo dei rasoi’ o pozzo delle lame’, possiamo immaginare questo granguignolesco marchingegno come un pozzo in fondo al quale erano in movimento vasti ‘bracci maciullatori’ della stessa foggia di quelli, più piccoli, impiegati nei moderni frullatori o tritacarne. – In molte rocche dell’Appennino tosco-romagnolo e marchigiano (come Gradara o Montebello), invece, si tramandano leggende a proposito di “pozzi del tagliamento”, ovvero trabocchetti dotati di lame rotanti entro cui venivano fatti scomparire gli indesiderati ; la differenza sta nel fatto che qui i poveracci non dovevano essere infilati a forza nel pozzo dell’orrore, precipitandovi naturalmente all’apertura della botola. – Tutte chiacchiere, naturalmente, macinate dalla fervida fantasia popolare o diffuse ad arte dal feudatario di turno per avvolgere di deterrente ferocia l’immagine del Potere. Altri storici propendono per invenzioni concomitanti con l’affermarsi del romanzo gotico, genere narrativo sviluppatosi nella seconda metà del Settecento ed ambientato nel Medioevo o in una fantasiosa e stereotipica ricostruzione dello stesso, perciò popolato di castelli diroccati, botole, passaggi segreti, ambienti murati, stanze delle torture, fantasmi, amori proibiti … E pensare che l’opera seminale di questo genere ha preso vita ispirandosi alla Puglia : Era il 1764 quando Horace Walpole, tra i maggiori esponenti della letteratura inglese del XVIII secolo, dava alle stampe ‘Il castello di Otranto’, una storia che parte dal giorno delle nozze tra Corrado, figlio di Manfredi, e Isabella. Ma il matrimonio non viene celebrato poiché il futuro sposo resta schiacciato da un gigantesco elmo caduto dal cielo. Temendo di perdere la discendenza e il potere, Manfredi decide di ripudiare la moglie Ippolita e sposare Isabella. Lei fugge nei sotterranei del castello, aiutata dal giovane contadino Teodoro. Tra spettri, passaggi segreti, quadri che si animano e rivelazioni sull’identità di Teodoro (vero erede legittimo), la vicenda culmina in un tragico errore di Manfredi che uccide la propria figlia Matilda. Al rovinoso gesto consegue il crollo del castello e il compiersi della maledizione di famiglia legata a Manfredi.

Italo Interesse



Pubblicato il 26 Novembre 2026