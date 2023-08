Suicidio Luca Ruffino, autopsia a Milano: nessuna malattia grave

(Adnkronos) – Dietro al suicidio di Luca Ruffino non ci sarebbe nessuna malattia grave. E' quanto emerge dalle prime risultanze dell'autopsia effettuata oggi a Milano sul corpo del presidente della holding Visibilia (ex gruppo della ministra del Turismo Daniela Santanchè) che sabato sera 5 agosto si è tolto la vita, con un colpo di pistola, nel suo appartamento in via Spadolini a Milano. Nulla di rilevante sarebbe infatti emerso, secondo le prime indiscrezioni, dall'esame svolto in mattinata all’istituto di Medicina legale di Milano sul corpo del manager. Un esito che mette a tacere alcune rivelazioni, sempre smentite da inquirenti e personale della squadra Mobile, di una possibile patologia che sarebbe potuta essere la molla del suicidio. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 10 Agosto 2023