“Sui vaccini ha ragione Crisanti”

“Ha ragione il prof. Crisanti. Prima di inocularsi un vaccino occorre sapere che cosa contiene e come si è arrivati, notizie sicure e comprovate”: lo dice in questa intervista al Quotidiano il noto virologo prof. Giulio Tarro.

Professor Tarro, il professor Crisanti ha gelato gli entusiasmi sostenendo che prima di inocularsi il vaccino anti Covid vuole saperne di più.

“Ha ragione. Non possiamo limitarci a prendere per buone informazioni di stampa. Occorre sapere che cosa è, se non ci sono contrindicazioni e come ci si è arrivati. Aggiungo che la fretta è cattiva consigliera e a mio avviso si è corso molto. Sentiamo parlare di tanti vaccini, tuttavia bisogna comprendere gli approcci. A me i tempi sembrano eccessivamente affrettati”.

Che cosa fare?

“Nelle epidemie i due aspetti da seguire sono: preventivo, col vaccino, e terapeutico. Ho la sensazione che sin dall’inizio ci siamo focalizzati maggiormente sul vaccino e non sulla terapia”.

Perchè?

“Io non mi annovero non vax, ma sicuramente con i vaccini girano fior di soldi, molti di più”.

Esiste un rapporto tra Covid e vaccinazione antinfluenzale?

“Esiste uno studio del Pentagono e dell’esercito americano secondo il quale il 36 per cento dei vaccinati contro l’influenza hanno preso il Covid”.

E perché non lo dicono?

“Perché gli ignoranti o in malafede sono molti”.

E’ utile la idrossiclorochina?

“A mio avviso certamente nella terapia ha efficacia e lo abbiamo visto. Inoltre è un medicinale a basso costo”.

Perché allora è osteggiata?

“Perché è a basso costo”.

Possiamo fare il cenone del Natale?

“Senza troppe manifestazioni di affetto e con prudenza sì. Vede, oggi il problema è maggiormente mentale che sanitario. Noto un terrorismo medico ed informativo esagerato e non è affatto vero numeri alla mano che le rianimazioni sono al collasso. Fa parte del terrorismo di cui parlavo, per spaventare una popolazione già allo stremo, come l’economia”.

Bruno Volpe

