Sudan, frana spazza via villaggio nel Darfur: oltre mille morti, un solo sopravvissuto

(Adnkronos) – Oltre mille persone hanno perso la vita a causa di una frana che ha spazzato via il villaggio di Tarasin sui monti MarrahMarrah nel Darfur centrale, nel Sudan. Lo ha affermato il Movimento di liberazione del Sudan-Esercito in una nota. "Le prime informazioni indicano la morte di tutti gli abitanti del villaggio, stimati in oltre mille persone. Solo una persona è sopravvissuta", si legge nel comunicato. Il villaggio è stato "completamente raso al suolo", ha affermato il gruppo, chiedendo aiuto alle Nazioni Unite e ai gruppi umanitari internazionali per recuperare i corpi. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 2 Settembre 2025

