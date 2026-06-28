Attualità

Sudafrica-Canada, Laryea reclama rigore: Var non interviene, cosa è successo

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Il Canada reclama un rigore alla fine del primo tempo del match con il Sudafrica, primo match dei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Al 45' Laryea in percussione a sinistra finisce a terra nell'area del Sudafrica dopo l'intervento di Mudau. Il difensore dei Bafana Bafana non tocca il pallone, Laryea va giù nell''incrocio' di gambe a ridosso della linea di fondo. Il contatto è sospetto e per certi versi ricorda quello avvenuto, qualche anno fa, in una sfida Juventus-Inter del campionato 2020-2021: Cuadrado giù nel duello con Perisic, calcio di rigore all'epoca. Oggi, invece, l'arbitro Pinheiro non fischia: il Var non richiama il direttore di gara, si continua a giocare. interviene 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 28 Giugno 2026

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

‘Ndrangheta, arrestato in Spagna il latitante ‘Don Mico’ Paviglianiti

44 minuti fa

Meloni-Trump, il sondaggio: per il 61% ha ragione la presidente del Consiglio

1 ora fa

Haters contro Roccella, Meloni: “Commenti ignobili e disumani fanno rabbrividire”

2 ore fa

Mondiali, oggi i sedicesimi Sudafrica-Canada – Diretta

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio