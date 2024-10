Successo per il primo incontro della scuola di formazione politica

Ha riscosso notevole successo il primo incontro della scuola di formazione politica “…di sana e robusta Costituzione”, promossa dall’associazione Cercasi un Fine APS e dalla Parrocchia San Ciro di Foggia, in collaborazione con il Centro di Servizio al Volontariato di Foggia e con la sezione locale del Club Alpino Italiano. Il percorso formativo, aperto a tutta la cittadinanza, è dedicato all’approfondimento dei principi fondamentali della Costituzione Italiana, con l’obiettivo di stimolare una riflessione sul loro significato nella società contemporanea. Il ciclo di incontri è stato inaugurato da Saverio Di Liso, dirigente scolastico e docente di filosofia, sul tema “La Costituzione: di cosa parliamo?”. Il docente ha fornito ai partecipanti una prima introduzione alla struttura e ai valori fondanti della Carta Costituzionale, esplorandone origini, principi e implicazioni. Durante l’incontro, il prof. Di Liso ha analizzato diversi aspetti rilevanti per la comprensione del testo costituzionale: dalle origini al processo costituente, passando per il “Projet Mounier” e per il discorso di Giorgio La Pira. Ha, inoltre, illustrato la suddivisione interna della Costituzione italiana, il valore dei suoi principi qualificanti, approfondendo il tema dell’autotutela costituzionale. Sono stati trattati anche argomenti quali la gerarchia delle fonti del diritto, le leggi di riforma costituzionale e il ruolo attivo dei cittadini in una democrazia partecipativa.



Pubblicato il 31 Ottobre 2024