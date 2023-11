successo del primo ‘Summit Annuale sulla Comunicazione dell’abitare’, parola d’ordine ‘Fare Rete’

(Adnkronos) – Il successo del primo 'Summit Annuale sulla Comunicazione dell'abitare' , in collaborazione con importanti media partner, quali REquadro, Sinergie Edizioni, Edizioni Morelli, Money.it, Adnkronos, Casa Radio e Casa Oggi e Domani, rende tutti fiduciosi verso le indicazioni emerse durante il corso dell’evento che si è tenuto a Roma. L'obiettivo principale di questa iniziativa era quello di costruire una rete solida e promuovere la collaborazione tra i principali attori e professionisti del filiera dell’abitare al fine di migliorare la qualità e la diffusione della comunicazione del settore. L’evento è stato moderato dal direttore di Casa Radio, Giovanni Lacagnina che in apertura ha presentato Cesare Damiano, già Ministro e Presidente di Lavoro & Welfare e Carlo Giovanardi ex ministro e già Senatore della Repubblica Italiana. Due figure politiche di alto spessore che hanno partecipato attraverso un contributo video su temi riguardanti la situazione abitativa nel nostro Paese, anche alla luce del dilagare delle locazioni turistiche, in questi giorni tornate alla ribalta per l’incremento della cedolare secca dal 21% al 26% previsto nella Manovra Finanziaria in discussione in Parlamento, sul miglioramento della comunicazione e sulla sicurezza dei cantieri edili.

Il 'Summit Annuale sulla Comunicazione' è stato un punto di incontro senza precedenti, con la partecipazione di autorevoli esponenti di importanti organizzazioni del settore, tra cui Confedilizia con la presenza del Presidente, Giorgio Spaziani Testa, Ance con la presenza del Presidente FVG, Marco Bertuzzo, Assoposa con la presenza del Presidente, Luca Berardo, Confassociazioni con la presenza del Presidente, Angelo Deiana, Fiaip, con la presenza del Presidente, Gian Battista Baccarini, organizzazioni sono attivamente coinvolte nella creazione di contenuti fondamentali per l'informazione e la divulgazione mediatica. I relatori del Summit, Paolo Leccese – Editore di Casa Radio, Dimitri Stagnitto – Fondatore di Money.it, Federica Tordi – Head of PR and Communications di immobiliare.it, Gerardo Paterna – Direttore Operativo di Sinergie edizioni, Vittorio Zirnstein – Direttore di RE2 – requadro.com, Maria Chiara Voci – Giornalista, Spazi Inclusi, Home Health and Hi-Tech, IlSole24ore, Giovanni Morelli – Direttore di Morelli Edizioni, Bruno Vettore – Direttore di Immobili &Co. e Giorgia Marini – Responsabile della Comunicazione di Rome Future Week, oltre ai rappresentanti delle organizzazioni suindicate, hanno convenuto sulla necessità di fare rete nel settore ma sono emerse anche le grandi opportunità dello sfruttamento razionale dell’intelligenza artificiale per migliorare la qualità della proposizione dei contenuti verso i lettori, ascoltatori, followers, ecc.. “Credo che per noi sia fondamentale fare rete, fare sistema nella comunicazione – dice nel suo intervento, Gian Battista Baccarini, Presidente Fiaip – che deve essere vera ma ottimistica perchè noi stakeholders abbiamo la responsabilità di comunicare fiducia al mercato”. Paolo Leccese, editore di Casa Radio, prima di presentare gli interessanti dati del sondaggio al quale hanno partecipato gli ascoltatori dell’emittente ha comunicato ufficialmente il rebranding dell’emittente che lascia il vecchio nome Casa Italia Radio per il nuovo Casa Radio. Dal sondaggio, disponibile interamente tra qualche giorno sul sito www.casaradio.it, sono emersi alcuni spunti utili anche per i relatori che si sono susseguiti nella giornata. Per il 45% degli intervistati la comunicazione dell’abitare è talmente importante da condizionarne le scelte e nonostante la rivoluzione tecnologica stia condizionando le nostre vite, i vecchi media tengono , infatti per il 53% degli intervistati riviste, Tv e radio restano i mezzi preferiti per ottenere informazioni sull’abitare, infine oltre il 70% degli intervistati predilige ottenere consigli pratici, idee e ispirazioni per le proprie abitazioni, solo il 20% vuole ricevere informazioni sull’acquisto o la vendita dell’abitazione e poco ma veramente poco notizie tecniche. "E' stata un’ importante iniziativa, quella organizzata da Casa Radio – dice Angelo Deiana, Presidente di Confassociazioni a margine dell’evento – perchè la comunicazione in questo nuovo mondo, fatto di dati, fatto di social media, fatto di integrazione tra vecchi e nuovi media deve essere condotta con una grande attenzione e responsabilità”.

Sono state affrontate tematiche cruciali, tra cui l'evoluzione della comunicazione attraverso il web, l’utilizzo dell’intelligenza artificiale tra rischi e opportunità, i nuovi modelli di comunicazione e il marketing della comunicazione dell’abitare tra greenwashing e fake news. "Ho apprezzato molto il realismo delle cifre che sono state proposte durante questo summit – dice Luca Berardo, Presidente di Assoposa – fare ed ottenere una informazione realista che non dia una visione partigiana ma dia sempre una visione oggettiva dei fatti è quello del quale come filiera sentiamo più la necessità ”. Il 'Summit Annuale sulla Comunicazione' è stato quindi un'opportunità imperdibile per giornalisti, professionisti del settore, appassionati e tutti gli stakeholder dell'abitare per approfondire la comprensione sull'abitare contemporaneo e contribuire a un dibattito informato e costruttivo. —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 6 Novembre 2023