Successo a Manfredonia per “Ruote nella Storia 2022”

Nel suggestivo scenario del Golfo di Manfredonia, in una cornice di motori di altri tempi, è andata in scena domenica 13 novembre “Ruote nella storia 2022”, manifestazione organizzata da ACI Storico – sezione di Foggia ed Automobile Club Foggia. Un raduno di oltre 60 equipaggi a bordo di indimenticabili auto d’epoca, tra cui alcune Ferrari del Ferrari Club Ascoli Satriano, che hanno fatto accorrere centinaia di appassionati, collezionisti e curiosi presso Piazzale Diomede per ammirare i preziosi bolidi e vivere un viaggio a ritroso nel tempo. Numerosi i Club Automobilistici del territorio coinvolti. Dopo la passerella di rito per le strade di Manfredonia e un momento di convivialità organizzato al porto di Manfredonia, i partecipanti, a bordo degli scintillanti veicoli, si sono diretti al Museo storico dei Vigili del Fuoco e della Croce Rossa Italiana, per visitare il tempio della sicurezza e la minuziosa collezione del centro, per un tuffo nella storia pompieristica e della Croce Rossa Italiana. La struttura, vestita a festa, ha ospitato oltre 150 persone, tra cui anche alcuni bambini coinvolti nell’organizzazione, i cui volti hanno restituito tutta la magia del momento. Soddisfatto il presidente dell’ACI di Foggia Raimondo Ursitti: “La manifestazione si è tenuta malgrado le previsioni meteo rischiassero di vanificare l’enorme sforzo fatto per allestire una kermesse memorabile, a maggior ragione dopo le privazioni vissute nel periodo pandemico, su tutte il contatto con gli altri. La presenza dei tanti visitatori tutti insieme e nello stesso luogo è il tangibile segno di un graduale ritorno alla normalità”. Apprezzatissimo dai partecipanti anche il momento pomeridiano, che ha visto, nel piazzale antistante il Museo, crearsi un’atmosfera frizzante e festosa, con musica, balli e i luccicanti colori delle auto d’epoca a far da sfondo. La visita è stata guidata, come sempre, dall’ideatore Michele Guerra che, con passione e determinazione, è riuscito ancora una volta ad affascinare i visitatori e a far assaporare la bellezza del tempo che fu. Presenti, tra le autorità civili, il sindaco di Manfredonia Gianni Rotice, gli amministratori del Comune di Manfredonia, il presidente del Parco nazionale del Gargano Pasquale Pazienza, i parlamentari foggiani Giandiego Gatta, Annamaria Fallucchi e Giorgio Lovecchio. La benedizione di rito alle auto, invece, è stata officiata da Don Alessandro Gambuto, parroco della chiesa ‘Stella Maris’. “Ringrazio tutti di cuore per la presenza, la partecipazione ed il supporto – conclude Ursitti -. Ma il più grande ringraziamento voglio rivolgerlo a tutti gli appassionati che, con la loro massiccia partecipazione, hanno reso questa giornata davvero indimenticabile. Come ACI Storico siamo impegnati a far crescere un settore che merita di essere conosciuto, goduto e valorizzato. La kermesse di domenica si inserisce a pieno titolo in questa sfida. La prima partita è vinta. Il campionato sarà lungo ed entusiasmante”.

