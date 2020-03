Su treni dal nord ne arrivano qualche decina in Puglia, cinque a Foggia

I passeggeri arrivati questa mattina dalle regioni del nord in Puglia sono alcune decine, dai 20 di Lecce ai 5 di Bari e Foggia e così in ogni città della regione dove hanno fatto sosta i treni provenienti da Milano e Torino.Ai passeggeri, informati a bordo e nelle stazioni sul protocollo di controllo previsto all’arrivo, ä stato chiesta l’autocertificazione. A Lecce, fa sapere il sindaco Carlo Salvemini, ne sono arrivati una ventina, tutti sottoposti a “controllo sanitario tramite termoscanner” e “autorizzati a raggiungere la propria residenza domicilio”. I controlli vengono eseguiti da Polfer, Polizia locale e Asl. “Sono studenti fuori sede, Erasmus, italiani all’estero” dice il sindaco, ricordando che “quanti sono rientrati in Puglia dovranno attenersi come tutti all’obbligo di restare a casa e di segnalare al proprio medico e alla Asl eventuali sintomi. E’ sacrosanto – dice Salvemini – essere prudenti e preoccupati”. Nella stazione di Brindisi, informa il sindaco Riccardo Rossi, “sono arrivate nelle scorse ore quindici persone. Sono state tutte identificate e sono tutte in isolamento volontario. Non possiamo quindi parlare di esodo, ma di poche persone tutte controllate ed ora in quarantena. La situazione è quindi sotto controllo, grazie al personale di polizia che ha lavorato senza sosta”. A Bari, stando a quanto comunicato dal Comune, sono arrivate cinque persone da Milano e Torino e altre 5 a Foggia, fa sapere la Polfer del capoluogo dauno. A Taranto, infine, sono 11 i passeggeri giunti alla stazione centrale con treni provenienti da Milano e Torino. “Allertati dalle notizie di un nuovo esodo dal nord – ha spiegato l’assessore alla Polizia Locale Gianni Cataldino – abbiamo subito avviato un confronto con le autorità competenti che hanno messo in moto la macchina dei controlli. Ne abbiamo diretto riscontro: gli 11 passeggeri sono stati identificati ed è stata verificata la loro residenza ai sensi del Dpcm, ora dovranno comunicare all’autorità sanitaria il loro arrivo e mettere in atto la profilassi prevista”.

Emiliano, sono 16.545 dal 29/2 gli arrivi in Puglia

Da giovedì 12 marzo ad oggi, sono state 3000 le persone che hanno compilato il modulo di autosegnalazione on line per dichiarare di essere rientrate in Puglia da Lombardia e province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia. Lo comunica il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. In totale, dal 29 febbraio ad oggi, sono 16.545 i moduli compilati on line. I pugliesi possono segnalare questa circostanza del loro rientro in Puglia dalle suddette zone anche telefonicamente al proprio medico curante. “Un sovraccarico di questo genere del sistema sanitario pugliese sarà difficilissimo da gestire”, denuncia il governatore pugliese.Chi è rientrato dalle zone indicate (dal 7/03/2020) per soggiornare nel proprio domicilio, abitazione o residenza in Puglia deve osservare, come da ordinanza della Regione Puglia, la permanenza domiciliare con isolamento, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni e il divieto di spostamenti e viaggi e rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza.

“C’è un altro esodo in corso dalle regioni del Nord verso la Puglia – dichiara il presidente Michele Emiliano – 3000 persone dal 12 marzo si sono auto-segnalate sul sito della Regione e si sono poste in auto-quarantena. Sarebbe opportuno che anche i familiari si mettano in auto-quarantena. Dal 29 febbraio a oggi sono 16.545 i pugliesi che si sono auto-segnalati come tornati a casa dalle regioni del Nord interessate all’epidemia. Un sovraccarico di questo genere del sistema sanitario pugliese sarà difficilissimo da gestire”.

Condividi sui Social!