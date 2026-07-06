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Stupro turista finlandese, condanna a 5 anni e 4 mesi per pesista olimpionico Pizzolato

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(Adnkronos) – La medaglia di bronzo per sollevamento pesi alle olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024 Antonio Pizzolato è stato condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una giovane turista finlandese in una casa vacanze a Trapani. Lo ha deciso il Tribunale di Trapani.  Con Pizzolato sono stati condannati alla stessa pena anche gli altri tre amici che erano con lui quella notte: Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì. Il presunto stupro sarebbe avvenuto nella notte del 22 luglio 2022. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 6 Luglio 2026

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