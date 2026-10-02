Stupro di gruppo alla Cornell University: aperta indagine penale

(Adnkronos) – E' stata avviata "un'indagine penale" sulle accuse di stupro di gruppo avvenute nella sede della confraternita Chi Phi della Cornell University nel 2024. Lo ha annunciato il procuratore generale di New York Letitia James nel corso di una conferenza stampa. ''So che volete delle risposte. Le voglio anch'io. Un'indagine approfondita di questa natura richiede tempo, ma il mio ufficio si impegna a portarla a termine'', ha dichiarato ai giornalisti. "Sebbene siamo limitati nelle informazioni che possiamo condividere, forniremo aggiornamenti non appena saranno disponibili", ha aggiunto. Per la governatrice di New York, Kathy Hochul è giunto il momento di modificare il prima possibile la legge statale in materia di violenza sessuale, che non protegge le vittime che si sono ubriacate volontariamente. "Una persona può essere troppo ubriaca per dare il proprio consenso, ma non dovrebbe importare se ha scelto di assumere droghe o alcol", ha dichiarato Hochul nel corso di una conferenza stampa, aggiungendo che ''ubriacarsi volontariamente non è una licenza per violenza sessuale o stupro di gruppo. Punto". Hochul ha detto che "va colmata questa lacuna legislativa e collaborerò con l'Assemblea legislativa dello Stato di New York per raggiungere questo obiettivo". Hochul ha affermato che Jane Doe, che ha denunciato lo stupro di gruppo, è stata ripetutamente delusa dalle istituzioni che avrebbero dovuto proteggerla. "Questa giovane donna ha già subito qualcosa di assolutamente indicibile ed è stata abbandonata a se stessa da persone e istituzioni che avrebbero dovuto proteggerla", ha dichiarato Hochul, che ha nominato il procuratore generale Letitia James come procuratore speciale, affermando che condurrà una nuova indagine e avvierà un procedimento penale qualora i fatti lo giustifichino. "Nessuna istituzione può proteggere la propria reputazione a spese di una giovane in cerca di giustizia", ha affermato Hochul. Nessun funzionario pubblico può "voltare lo sguardo dall'altra parte quando il sistema crolla e delude i nostri giovani", ha aggiunto.

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Pubblicato il 2 Ottobre 2026