Studio sulla Qualità della Vita 2026, Foggia terzultima

Bolzano, Milano e Bologna conquistano il podio della 28a edizione dell’Indagine sulla qualità della vita 2026 nelle province italiane, realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications, in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma. Rispetto alla classifica dello scorso anno si registra un cambio al vertice, con Bolzano che si distingue per le performance in ambito economico, ambientale e turistico e sale al primo posto scalzando Milano, che scende al secondo, mentre Bologna si conferma stabile sul terzo gradino. La coda della classifica è invece occupata dal Meridione, con l’ultimo posto che spetta a Taranto (107a), in discesa di 6 posizioni, preceduta da Crotone (106a) e Foggia (105a). Caltanissetta lascia l’ultimo posto in classifica, risalendo di tre posizioni fino alla 104a. Tra i movimenti più significativi, il record assoluto di crescita spetta a Belluno (31a) protagonista di un balzo in avanti di 29 posizioni rispetto al 2025. Le altre province in forte ascesa che sono riuscite a guadagnare almeno dieci posizioni sono Pordenone, Venezia, Ancona, Arezzo, Pistoia e Vibo Valentia, a cui si aggiunge l’ottimo trend di Rimini (6a), che scala 6 posizioni. Al contrario, mostrano una evidente flessione Monza e della Brianza (9a), Ascoli Piceno, che scende fino al ventunesimo posto, Lucca (-18 posizioni), Cremona (-16), Piacenza e Sassari (-12) e Udine (-10), con Sassari che scende nel gruppo delle città con qualità della vita insufficiente.L’indagine si articola in nove dimensioni d’analisi: affari e lavoro, ambiente, istruzione e formazione, popolazione, reati e sicurezza, reddito e ricchezza, sicurezza sociale, sistema salute e, infine, turismo, intrattenimento e cultura, che hanno permesso di indagare in maniera approfondita i diversi aspetti relativi alla qualità della vita a livello locale. Le 107 province italiane sono state classificate in 5 cluster: Mediterraneo (28), Francigena (18), Padania (20), Adriatico (32), Metropoli (9). È stato così possibile avere un quadro più specifico delle realtà territoriali. La qualità della vita nel 2026 è risultata buona o accettabile in 60 province su 107. Si tratta di un valore identico a quello registrato lo scorso anno, che evidenzia una sostanziale stabilità a livello nazionale nel numero di realtà che riescono a mantenere uno standard di vivibilità medio-alto.



Pubblicato il 16 Novembre 2026