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Stroncato da un malore muore operatore Amiu a Foggia. Aveva 60 anni

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Un operatore ecologico di 60 anni dipendente dell’azienda Amiu  di Foggia è stato stroncato da un malore, con ogni probabilità un infarto, questa mattina intorno alle 7 mentre era al lavoro. L’uomo, tra gli operatori storici dell’azienda, era addetto alla disinfestazione e deblatizzazione e stava svolgendo la sua attività nei quartieri settecenteschi di Foggia . A dare l’allarme al collega. Sul posto sono giunti gli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso legato a cause naturali. 


Pubblicato il 7 Luglio 2026

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