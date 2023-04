Stromae annulla concerti fino a maggio per motivi di salute

(Adnkronos) – Stromae ha cancellato tutti i suoi concerti fino alla fine di maggio per motivi di salute. Lo ha annunciato lo stesso cantante belga con un post su Twitter. "Devo rassegnarmi al fatto che la mia salute purtroppo non mi permette di continuare a incontrarvi per il momento", si legge. Stromae ha poi espresso la sua "profonda tristezza", augurandosi di poter tornare a dare buone notizie il più presto possibile.

Le prime tre date annullate, ad Amsterdam, erano previste il 13-14-15-aprile, mentre le ultime erano state fissate a Lione per il 24-25-26 maggio. L’artista aveva già cancellato sei date di concerti nelle ultime due settimane. I concerti del 22, 23 e 24 marzo previsti a Strasburgo e Amnéville erano stati annullati, più altri 3 spettacoli allo Zeénith di Nantes in Francia. I possessori di biglietto potranno farsi rimborsare. Già nel 2015 il cantante aveva dovuto prendere una pausa dalla musica e dai suoi fan dopo aver avuto uno scompenso psichico che gli provocò forti giramenti di testa e gravi crisi di ansia che non gli permettevano né di scrivere né di esibirsi. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 5 Aprile 2023