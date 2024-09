Striscia la Notizia, oggi la nuova stagione con Hunziker-Frassica e il primo ‘velino’

(Adnkronos) – Da oggi, lunedì 23 settembre, torna su Canale 5, alle 20.30, ‘Striscia la notizia’. "Siamo arrivati alla 37esima edizione – dice Antonio Ricci durante la conferenza stampa di presentazione che si è tenuta negli studi di Cologno Monzese – e continuiamo a stare sul pezzo. Quest’anno 'Striscia' sarà la voce della ‘complottenza’, un neologismo che rappresenta la cifra del momento: ormai tutto viene letto come un complotto". Tante le novità e le sorprese, a partire dai conduttori: l'inedita coppia formata da Michelle Hunziker e Nino Frassica e i nuovi inviati, i Caressas (Fabio Caressa e la figlia Eleonora) reduci dai successi di Pechino Express, "che consegneranno degli Oscar ai personaggi che nella settimana si saranno rivelati degni di questo premio": ad essere presi di mira saranno in particolare politici che si improvvisano attori, cantanti stonati o protagonisti di filmati strani visti in tv e sul web. E poi Antonio Ornano, comico ligure già protagonista di 'Zelig 'e Stand Up! Comici in prova', che diventerà 'Socialman': "Lui avrà il compito di rivelare le tendenze dei social, tra le più nuove e gettonate del momento". Ci sarà anche Baffo da Crema: "Sarà perso nell’iperspazio – ha detto Ricci – a vendere oggetti appartenuti a Vip. Oggetti strettamente connessi alle notizie al centro della satira poi fresca". E ancora ci saranno altri nuovi inviati che verranno svelati mano a mano nel corso della stagione. Attesissimo ritorno sarà quello di Dario Ballantini: "Lui vestirà i panni del generale Vannacci, un personaggio che per molti fa già ridere di suo, ma per rispetto alla divisa che porta lo proporremo in una versione assolutamente imperdibile". Non mancherà Il Grande Flagello, content creator già noto sui social, realizzerà contenuti satirici esclusivi. E partiranno due grandi collaborazioni, la prima con il giornalista d'inchiesta Fabrizio Gatti, direttore editoriale di Today.it, che lavorerà con Striscia su alcune indagini, l'altra con lo storico portale di gossip e notizie Dagospia.com, che fornirà contenuti esclusivi al tg satirico. E poi i 'velini'. Per la prima volta in 37 edizioni sul bancone non ci saranno due donne: ci saranno invece una Velina, Beatrice Coari, e un Velino, Gianluca Briganti. Il titolo della sigla di chiusura del programma è ‘Cun a cua’, Con la coda, dal dialetto ligure, una canzone sulle infinite code e liste d'attesa che attanagliano i cittadini italiani: dai caselli autostradali ai pronto soccorso, dagli asili ai musei, passando per i concerti. Ultima, ma non ultima novità in arrivo, a partire da questo mese in tutti gli store digitali (Amazon Music, Spotify, Apple Music, YouTube Music, etc. etc.) sarà disponibile la compilation ‘Le hit del Gabibbo’, con le più famose sigle cantate dal pupazzo rosso più amato dai bambini. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 23 Settembre 2024