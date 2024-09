Striscia la Notizia, il primo Tapiro d’oro della stagione a Maria Rosaria Boccia

(Adnkronos) – Va a Maria Rosaria Boccia il primissimo Tapiro d’oro della stagione 37 di Striscia la notizia , in onda su Canale 5 alle 20.35. Ed è un Tapiro personalizzato. Indossa i famigerati occhiali con telecamera che Boccia sfoggiava anche in Parlamento, in fronte ha una cicatrice simile a quella di Sangiuliano. Al naso ha un anello d’oro (il riferimento è alla fede che, secondo l’ex ministro della cultura, la donna gli avrebbe rubato e nascosto). Intercettata a Roma da Valerio Staffelli, Boccia nega di aver fatto sparire la fede nuziale di Sangiuliano. "Non l’ho presa io, però anche questo verrà chiarito nelle sedi opportune", ha riferito. E quando l’inviato, impressionato dalla lunghezza delle unghie di Boccia, chiede cosa sia successo all’ex ministro, apparso qualche giorno fa al Tg1 con una cicatrice in fronte, lei risponde: "Vogliamo fare una prova? Simuliamo con lei…". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 23 Settembre 2024