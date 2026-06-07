Stretto di Hormuz, gli Usa abbattono altri due droni iraniani

(Adnkronos) – Continua a salire la tensione tra Iran e Usa nello Stretto di Hormuz, uno dei corridoi marittimi più strategici al mondo per il commercio energetico globale. Il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha annunciato di aver abbattuto altri due droni d'attacco iraniani che, secondo Washington, rappresentavano una minaccia per il traffico marittimo internazionale nell'area. "In data odierna, le forze statunitensi in Medio Oriente hanno abbattuto due droni d'attacco iraniani che minacciavano il traffico marittimo internazionale nello Stretto di Hormuz", ha riferito il Centcom in un messaggio pubblicato sul social X, ribadendo che le forze americane restano pronte a "continuare a difendersi dall'aggressione iraniana". L'episodio arriva dopo che Iran e Stati Uniti si sono scambiati nuovi attacchi e Teheran ha aperto il fuoco contro Kuwait e Bahrein. Secondo fonti militari americane, i velivoli senza pilota erano diretti verso la zona dello Stretto di Hormuz, passaggio attraverso il quale transita una quota significativa delle esportazioni mondiali di petrolio e gas naturale liquefatto. Le autorità statunitensi sostengono che l'intervento sia stato necessario per garantire la sicurezza della navigazione commerciale internazionale.

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Pubblicato il 7 Giugno 2026