Stretta su revisioni e assicurazioni RC auto a San Severo

A partire dal 15 giugno 2025, nell’ambito delle attività di sicurezza stradale, sono stati attivati i controlli al Codice della Strada mediante l’utilizzo del sistema “Targa System” ai fini del rilevamento delle inadempienze degli automobilisti relative alla copertura assicurativa ed alla Revisione del veicolo.Il “Targa System” è un sistema che permette il controllo dei veicoli tramite la lettura delle targhe, verificando in tempo reale la copertura assicurativa e la revisione dei veicoli ponendo la tecnologia digitale in favore della sicurezza stradale e del rispetto delle regole.Le attività di controllo vengono effettuate attraverso l’organizzazione di posti di controllo veicoli da parte del Comando di Polizia Locale di San Severo nel centro abitato.Gli agenti sono dotati di tecnologia digitale che, al passaggio di un qualsiasi veicolo, scoperto di revisione e/o copertura assicurativa, invia un allert agli agenti sul posto che, immediatamente, procedono ad elevare la sanzione prevista dal Codice della Strada.Nel solo pomeriggio di ieri, a seguito di posto di controllo, il sistema ha permesso al Comando di Polizia Locale di elevare n.21 sanzioni ai sensi del CdS tra le quali per mancanza della revisione periodica e assenza di copertura assicurativa. La polizia informa l’utenza di verificare i documenti del proprio veicolo in quanto:La circolazione con assenza di copertura assicurativa RC auto prevede una sanzione amministrativa, ai sensi dell’Art.193 CdS, a cui segue anche il sequestro amministrativo del veicolo;La mancata della revisione periodica del veicolo se accertata prevede una sanzione amministrativa, ai sensi dell’Art. 80 CdS, a cui segue la sospensione della circolazione del mezzo fino all’effettuazione della revisione mediante apposita annotazione sulla carta di circolazione da parte dell’agente accertatore.



Pubblicato il 19 Giugno 2025