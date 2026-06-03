Strategie e annunci di Sony nello State of Play 2026

(Adnkronos) – Lo State of Play Sony, andato in scena nella serata del 2 giugno 2026 ha delineato i piani strategici della divisione videoludica di Sony attraverso una presentazione di oltre sessanta minuti focalizzata sulle produzioni interne dei PlayStation Studios e sulle partnership con terze parti. Il resoconto completo di tutti gli annunci e dei relativi filmati è stato reso disponibile sulla piattaforma ufficiale tramite la pagina del Blog PlayStation, mentre la registrazione integrale dell'evento è consultabile sul canale video attraverso la trasmissione completa. La pianificazione industriale per la seconda metà del 2026 ha trovato riscontro nella conferma dei periodi di commercializzazione di progetti quali Control Resonant, Onimusha: Way of the Sword e Silent Hill: Downfall, le cui uscite rimangono pianificate entro la fine dell'anno solare, anticipando un portfolio per il 2027 orientato a produzioni interamente strutturate per l'attuale generazione di console. Per chi volesse rivedere lo show integrale eccolo di seguito L'apertura della trasmissione è stata dedicata a un approfondimento tecnico su Marvel's Wolverine, titolo in modalità giocatore singolo sviluppato da Insomniac Games in arrivo sul mercato il prossimo 15 settembre. La presentazione ha illustrato le meccaniche di combattimento del protagonista Logan e ha introdotto i componenti del Team X, una task force mutante che include il personaggio di Jean Grey, le cui abilità telecinetiche verranno integrate nelle dinamiche di gioco per affrontare la fazione antagonista dei Reavers. Lo studio ha inoltre avviato le campagne per i bonus di preordine del gioco. Sul fronte delle proprietà intellettuali di Santa Monica Studio, l'evento si è concluso con l'annuncio di God of War Laufey per PlayStation 5. Questo capitolo si focalizza sulla figura di Faye, guerriera e moglie di Kratos, strutturando una linea narrativa ambientata nell'aldilà sottomesso alla mitologia nordica, concepita sia per l'estensione del pubblico di riferimento sia per la continuità narrativa della serie principale. Un'altra produzione di rilievo è rappresentata da Until Dawn 2, sequel dell'avventura horror sviluppato da Firesprite Games in uscita nel 2027. Il titolo si propone come un'esperienza indipendente dotata di un cast inedito inserito in un'ambientazione insulare tropicale, che manterrà la struttura a bivi legata all'effetto farfalla e vedrà il ritorno dell'attore Peter Stormare nel ruolo del Dottor Hill. La gestione dei titoli a lungo termine e dei modelli di servizio dal vivo ha trovato spazio con Marathon di Bungie, che ha avviato la sua seconda stagione e ha programmato una settimana di accesso gratuito denominata Open Play Week dal 2 al 9 giugno 2026. Questa iniziativa permette agli utenti di accedere alle meccaniche da extraction shooter e alle modalità competitive e cooperative su Tau Ceti IV senza l'obbligo di possedere un abbonamento attivo al servizio PlayStation Plus. Per quanto riguarda il genere dei picchiaduro, l'aggiornamento di MARVEL Tōkon: Fighting Souls ha confermato l'inclusione nel roster dei personaggi di Magneto, Green Goblin e Carnage, i quali andranno a costituire la fazione dei Knights of Doom all'interno della modalità storia del gioco, accompagnati da dettagli specifici sui set di mosse e sulle arene di combattimento sviluppate dal team di produzione. Il segmento finale dell'evento ha definito la rimodulazione del catalogo per i servizi in abbonamento PlayStation Plus, evidenziando l'introduzione futura del survival open-world a sfondo fantasy Runescape: Dragonwilds, che debutterà direttamente nel Catalogo Giochi per PlayStation 5 al momento del lancio. La divisione rivolta alla conservazione del software storico, riservata ai membri del livello Premium, vedrà l'inserimento progressivo di tre produzioni delle scorse generazioni nei mesi a venire. Il calendario prevede la disponibilità del titolo musicale Gitaroo Man entro la fine del mese di giugno, seguito dall'action a sfondo fantascientifico Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy nel mese di luglio, per poi concludersi ad agosto con il lancio di Onimusha: Dawn of Dreams, completando così la manovra di fidelizzazione della base utenti per la stagione estiva.

—tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 3 Giugno 2026