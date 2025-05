Strage Monreale, caccia ai complici: si cerca un giovane alto con la barba

(Adnkronos) –

Si stringe il cerchio sui complici di Salvatore Calvaruso, il 19enne del quartiere Zen di Palermo accusato di strage per il triplice omicidio a Monreale. Quella sera a sparare non sarebbe stato solo Calvaruso ma almeno un altro giovane "alti circa 1,90 m e con la barba e i capelli scuri". A fare questa descrizione, secondo le ultime notizie di oggi, sono diversi testimoni della strage. Il ragazzo avrebbe guidato una moto Bmw Gs nero vecchio modello. Dietro di lui ci sarebbe stato il secondo che avrebbe sparato. "Posso dirvi che sono stati esplosi molti colpi d'arma da fuoco quasi in simultanea, ciò mi ha fatto pensare che ci fossero più armi. Un mio amico ha sentito dire al conducente del Bmw al passeggero di non mirare in aria ma di sparare proprio sulla folla", ha detto uno dei testimoni sentiti dai Carabinieri. Domenica, a Palermo, si terrà una fiaccolata in ricordo delle 3 vittime. Ad organizzarla sono diverse associazioni e parrocchie. L'appuntamento è alle 21 in piazza Verdi, davanti al teatro Massimo. Tra gli organizzatori il comitato Kalsa, il circolo Vivi Ballarò, l'Oratorio Vivo, comitato piazza Magione, associazione Identità Giovane, e Idea e Azione. Hanno aderito una ventina tra parrocchie e confraternite. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



1 Maggio 2025