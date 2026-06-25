Strage ferroviaria di Viareggio, condanne definitive: Moretti andrà in carcere

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Diventano definitive le condanne per gli imputati nel processo per la strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 2009, in cui persero la vita 32 persone e oltre un centinaio rimasero ferite. I giudici della Quarta sezione penale della Cassazione, accogliendo le richieste della procura generale della Suprema Corte, hanno rigettato i ricorsi presentati dagli imputati contro la sentenza dell’appello ter che aveva confermato, tra gli altri, la condanna a cinque anni di reclusione per Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana. Ora che la sentenza è diventata definitiva per Moretti ci sarà l’ingresso in carcere.

Confermate inoltre le condanne anche per altri 10 imputati, tra ex dirigenti e tecnici delle società coinvolte nella gestione e manutenzione del convoglio deragliato. Il processo di Appello Ter era nato da una decisione della Corte di Cassazione che nel gennaio 2024 aveva confermato la responsabilità penale degli imputati, ma imposto un nuovo giudizio d'appello limitatamente alla quantificazione delle pene. Il nodo centrale era la corretta applicazione delle attenuanti generiche: nella sentenza del 2022 erano state concesse nella misura minima di un nono, mentre le difese chiedevano una riduzione massima, pari a un terzo della pena. La Corte di Appello fiorentina aveva respinto le richieste degli imputati confermando le pene. "Per mantenere sanzioni il più possibile adeguate alla gravità eccezionale dei fatti, arrivati ad un accertamento definitivo, questo collegio ritiene che la diminuzione da riconoscere a ogni imputato non possa esser superiore ad un nono della pena base determinata per ciascuno degli imputati", avevano scritto i giudici nelle motivazioni della sentenza emessa a maggio di un anno fa dalla Corte d'appello di Firenze nel processo Ter. Stasera la conferma della Cassazione. "Sono indignata da questa sentenza perché è profondamente ingiusta. E’ ingiusto per le persone che vengono travolte da questo esito, per alcune delle quali significa aprire le porte del carcere per un reato colposo, che sicuramente è un fatto gravissimo, 32 morti e centinaia di feriti, ma è un reato colposo per il quale l'ingegner Moretti non è colpevole. Devo dirlo, ma non lo dice il suo avvocato, lo dicono le carte", dice l’avvocato Ambra Giovene, difensore di Mauro Moretti. "È profondamente ingiusto aprire le porte del carcere per Moretti. Dispiace molto che non ci sia stata la dovuta attenzione verso questo caso e dispiace molto – prosegue la penalista – che poi alla fine chi festeggerà, come sappiamo tutti, saranno i familiari delle vittime che hanno già organizzato un concerto e questo dispiace. Dispiace per chi parteciperà al concerto, dispiace per i familiari delle vittime che devono invece inchinarsi, come ci inchiniamo noi a questa sentenza, ma non c'è niente da festeggiare né per loro né per noi”.

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Pubblicato il 25 Giugno 2026