Attualità

Strage di migranti in Grecia, 12 morti in due incidenti al largo di Lesbo e Samo

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Sono dodici i migranti, tra cui un neonato, che hanno perso la vita in due diversi incidenti al largo delle isole greche di Lesbo e Samo, nel Mar Egeo, secondo quanto riferito dalla Guardia Costiera.  

Oltre a un primo incidente, avvenuto al largo delle coste dell’isola di Lesbo (Egeo nord-orientale) e costato la vita a sei persone, un secondo si è verificato all’alba, a 3,7 miglia nautiche dalle coste di Samo, nell’Egeo orientale: “L’imbarcazione dei migranti è affondata e sei persone sono state recuperate senza vita, mentre 14 persone sono sopravvissute”, ha precisato una funzionaria della Guardia Costiera. 

 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 19 Ottobre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Vitiligine week, Sidemast: “Circa mille consulenze dermatologiche gratuite”

21 minuti fa

Ex Ilva, scoppia la protesta: lavoratori occupano l’aeroporto di Genova

28 minuti fa

ESCLUSIVO, Meloni all’Adnkronos: “Non firmo un decreto per dare un miliardo di euro ai magistrati”

39 minuti fa

Francia, ministro Interno: “Polizia ha perso il controllo delle proteste”. Macron respinge le dimissioni

54 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio