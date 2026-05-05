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Strage di Corinaldo, definitive le condanne per i 7 imputati

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(Adnkronos) –
Diventano definitive le condanne per la strage di Corinaldo in provincia di Ancona alla discoteca Lanterna Azzurra, dove la notte tra il 7 e l'8 dicembre del 2018 morirono cinque minorenni e una mamma. Durante un concerto l'uso dello spray urticante ha provocato il panico e la fuga generale, causando il crollo di una balaustra.  La quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha rigettato o dichiarato inammissibili i ricorsi, proposti dagli imputati Carloantonio Capone, Alberto Micci, Mara Paialunga, Letizia Micci, Marco Micci, Marco Cecchini e Gianni Ermellini, tra proprietari e gestori del locale.   I supremi giudici hanno, così, confermato la sentenza della Corte di appello di Ancona che lo scorso 11 luglio 2025 aveva emesso condanne da 3 a 5 anni. Nei confronti di Marco Cecchini è stata eliminata la pena relativa ad un reato contravvenzionale, già dichiarato prescritto dalla Corte d’appello di Ancona.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 5 Maggio 2026

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