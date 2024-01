Strade, Pug e mobilità sostenibile, primi passi della commissione territorio e ambiente

Gruppo di studio per la città, primi passi dei Lavori pubblici, borgate, mobilità, urbanistica. Sono diverse le questioni di cui ha cominciato a occuparsi la commissione “territorio e ambiente” presieduta dal consigliere comunale del M5s, l’ingegnere Giovanni Quarato. La commissione ha incontrato, finora gli assessori Galasso e Aprile. Una fase di studio, questa iniziale, consultando anche alcune carte “antiche” dice Quarato. “L’obiettivo è il supporto alla maggioranza, alla giunta e a tutto il consiglio e trovare linee per quanto possibile condivise”.

In questi giorni si sono riscontrati alcuni problemi logistici per lo svolgimento delle commissioni. Gli uffici tecnici di ambiente, urbanistica e lavori pubblici si stanno trasferendo in via Protano, alle spalle della Asl, gli ambienti lasciati da questi uffici stanno servendo alla commissione territorio, una delle tante all’opera. Fra i temi di cui Quarato discute, c’è quello di “cercare di indirizzare con criterio gli investimenti anziché andare genericamente dietro a un bando, anche non prioritario per la città. Il punto ottenere ciò che serve. Ma non è semplice, visto che continuiamo ad avere un sottodimensionamento di personale del Comune per cui è difficile, per esempio, star dietro alle scadenze dei bandi, rispettarle, rispondere in maniera adeguata. Comunque sono previste nuove assunzioni, questo ci aiuterà. L’idea potrebbe anche essere quella di qualche collaborazione esterna, ma bisogna capire se ci sono le risorse disponibili”. Il Pums, la mobilità sostenibile, deve essere centrale in una città che non dovrebbe aver difficoltà a raggiungere le sue varie parti “cercando di ridurre gli incidenti e di eliminare una certa pericolosità delle strade”.

Una città che si va sempre più riempiendo, fra l’altro, di piste ciclabili: “Ma ancora manca la cultura dei vari mezzi che devono convivere su strada. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, anche questo va possibilmente ampliato”. Fra i primi argomenti discussi, oltre all’illuminazione e alla manutenzione delle strade, la seconda stazione di Foggia. “Se rimanesse una ‘fermata’ sarebbe un’opportunità mancata. Circa l’opera, sono state fatte anche delle valutazioni connesse allo sviluppo urbanistico della città”. Il Pug è ancora nella fase del documento programmatico: “I commissari hanno aggiornato poco, soprattutto si sono occupati delle questioni ambientali. Del piano mi auguro di poter discutere ampiamente in consiglio e con la città. L’orientamento non l’abbiamo ancora deciso, da presidente ho un ruolo di coordinamento. Ritengo che debba incentrarsi sulla rigenerazione urbana anziché sull’ampliamento urbanistico e sul consumo di suolo, che non è nemmeno più sostenibile dal punto di vista economico. Ci sono interi quartieri degradati nel centro della città e anche quelli costruiti negli anni 60-70 meritano una riqualificazione dell’edificato. Le borgate vanno ripensate dando loro un’identità sociale e culturale, ricollegate al centro, dando un senso alla loro esistenza di comunità”. Altro tema è l’edilizia residenziale pubblica: “C’è il social housing che sta fermo in Regione. Dobbiamo capire se quegli accordi di programma sono ancora plausibili, capire i tempi di Arca con cui il Comune deve avere una collaborazione stretta e che dobbiamo incontrare. Mi pare che i tempi dell’agenzia regionale siano abbastanza lunghi. Abbiamo bisogno di almeno mille alloggi per risolvere l’emergenza abitativa, speriamo di poterli reperire nel nostro quinquennio”.



Pubblicato il 17 Gennaio 2024