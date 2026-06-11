Strade e marciapiedi, riparte la manutenzione

Sono partiti i lavori di manutenzione straordinaria su viale Fortore, nel tratto compreso tra il sottopasso ferroviario, all’incrocio con via Leone XIII, e l’incrocio con via di Salpi. Il tratto, lungo circa 300 metri nel quartiere Martucci, presenta una pavimentazione molto deteriorata, più volte rattoppata a causa delle buche provocate dalle piogge e dal traffico intenso, con frequente passaggio di mezzi pesanti. L’intervento prevede la fresatura dello strato superficiale di asfalto, la stesura di nuovo tappetino di usura e il rifacimento della segnaletica orizzontale. Contestualmente verrà ripristinato un tratto di marciapiede danneggiato dal parcheggio irregolare di veicoli che lo occupano da anni. La nuova geometria dell’area permetterà di ricavare 8 posti auto regolari, di cui 2 riservati a persone con disabilità, oltre a nuovi attraversamenti pedonali e rampe di accesso. Interventi analoghi di rifacimento del marciapiede e realizzazione di nuove rampe per la mobilità ridotta interesseranno anche via Nannarone, in prossimità delle numerose attività commerciali e dell’ufficio postale della zona, dando risposta a istanze specifiche ricevute nei mesi scorsi. Nell’ambito dell’accordo quadro Zona A, nelle prossime settimane i cantieri si sposteranno su via Eritrea, via Celestino Galiani, via Borrelli, via Giuseppe Ar e via Goffredo Mameli. È previsto inoltre un completamento del rifacimento delle aree danneggiate su via del Mare, nel tratto della cartiera, mentre per via Barra è in corso la predisposizione di una progettazione specifica da sottoporre ad autorizzazione della Soprintendenza. Sempre nell’ambito della Zona A, attraverso economie del precedente accordo quadro, sono in corso nuovi interventi di asfaltatura in via Capitanata, nei tratti con le condizioni di degrado più critiche. Sul fronte della Zona B – strade urbane area sud – sono invece avviati i lavori in piazza Alcide De Gasperi, nel tratto tra la piscina ASSORI e viale Michelangelo. La sede stradale e i marciapiedi, completamente dissestati dalle radici affioranti e dall’occupazione irregolare da parte di veicoli in sosta, saranno interamente rifatti. L’intervento ridisegna l’organizzazione dello spazio pubblico, ricavando 26 posti auto regolari – di cui 2 per persone con disabilità – e realizzando nuovi attraversamenti pedonali e rampe, con l’obiettivo di restituire ordine, sicurezza e percorribilità all’area. A seguire sarà avviato il cantiere per il rifacimento del marciapiede e del tratto stradale ammalorato lungo via Sbano, nel tratto antistante l’IISS Giannone-Masi, poi in prossimità dell’intersezione tra viale Ofanto e via Luigi Sbano. Sono altresì previsti interventi di riqualificazione nell’area mai completata di via Antonio Silvestri, nel quartiere CEP, su viale Giuseppe Di Vittorio nel tratto da viale Michelangelo a via Mastelloni, e sui marciapiedi di viale Colombo.



Pubblicato il 11 Giugno 2026