Stornara e Orta Nova : rifornivano gli spacciatori “a credito” , arrestati dai Carabinieri

i Carabinieri della Compagnia di Cerignola hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Foggia su richiesta della locale Procura della Repubblica. Il provvedimento restrittivo riguarda 7 indagati, di età compresa tra i 21 e i 44 anni, tutti domiciliati nei comuni di Stornara e Orta Nova.

Le accuse, a vario titolo, comprendono la detenzione e lo spaccio di rilevanti quantitativi di cocaina e hashish, con l’aggravante di aver promosso e organizzato l’attività illecita. Agli indagati sono contestate anche l’estorsione e la tentata estorsione, aggravate dall’uso di violenza e da più persone riunite, nonché la fabbricazione, la detenzione e il porto in luogo pubblico di ordigni esplosivi artigianali del tipo “marmotta”.

L’attività investigativa, condotta dai militari della Compagnia di Cerignola e della Stazione di Stornara, coordinati dalla Procura di Foggia, ha preso il via nel mese di dicembre 2025 a seguito di una richiesta estorsiva perpetrata – nel tentativo di recuperare il corrispettivo di un quantitativo di droga venduta a credito – ai danni di due fratelli.

Da tale episodio, i militari hanno disvelato l’operatività di una capillare e lucrosa rete di spaccio attiva nei comuni dei Cinque Reali Siti, in particolare tra Stornara, Stornarella, Orta Nova e Carapelle, gestita in concorso da due indagati.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, sarebbero stati ceduti ingenti quantitativi di droga “a credito”, destinati al successivo spaccio al dettaglio o al consumo personale. In caso di ritardo o mancata corresponsione del denaro pattuito, sarebbe scattato un feroce e sistematico metodo di recupero crediti, caratterizzato da inaudita violenza verbale e fisica.



Pubblicato il 30 Settembre 2026