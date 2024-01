“Storico abbraccio tra Destra e democristiani”

“Non ci sono democristiani e Destri, ci sono uomini e donne che vengono da storie diverse e che guardano in un’unica direzione, il progetto politico di Fdi e di Giorgia Meloni”. È netto sul punto Gianni Di Lauro, candidato consigliere fra i più suffragati del partito alle ultime elezioni comunali. Oggi è nel direttivo provinciale. Alle polemiche ancora riecheggianti fra quanti provengono dalla “fiamma” e chi “è arrivato dopo” non dà alcuno spazio. “Diciamo che il congresso di Foggia è storico in quanto, per la prima volta, Destra e democristiani si sono abbracciati. Il tutto oggi è filtrato da un organismo politico unico, accreditato, che prima non esisteva e, quindi, ognuno agiva come isola armata l’una contro l’altra. Questa storia è finita, più che una rinascita parlerei di vera e propria nascita. Speriamo vengano messi da parte i personalismi, poi la strada si fa mentre l’attraversi”.

Il lungo periodo di commissariamento ha influito anche sulla “partecipazione”. “Il fatto è che prima non si poteva decidere nulla, nemmeno dire che ‘non si era coinvolti’ perché non eravamo legittimati a fare nulla”. Dopo vent’anni di centrosinistra in Regione, diciamolo, è sempre più difficile giocarsi anche le amministrative: “Bisogna affidarsi a chi conosce il territorio, scegliere una classe dirigente, farla crescere. Le liste delle ultime comunali a Foggia hanno messo in luce anche nuove risorse che vanno valorizzate. Da componente eletto del direttivo provinciale, nel novero dei tredici, sottolineo che altri sette erano di nomina del presidente. Il meccanismo è stato questo: anche chi non aveva i numeri è stato incluso, sì da tenere dentro tutte le anime. C’è una parte di noi legata alla fiamma? Bene, è una ricchezza la diversità, ma non certo per tenersi un partito al 3%. L’idea è quella di un ‘campo largo’ che a destra non c’è mai stato”.

Il progetto è quello di “dialogo con le associazioni, con la società civile che non si riconosce in un partito politico ma con cui possiamo trovare punti di contatto. Aprirci, ecco, nello spirito di un congresso che, ripeto, non è stato un gioco di tessere”.

Anche con la componente ex democristiana di Franco Di Giuseppe ci fu un abbraccio. “Ci fu un travaso, non un vero e proprio congresso”, sottolinea Di Lauro che ricorda: “A breve verranno formati i dipartimenti da cui arriverà nuovo impulso alla vita culturale, al dibattito, agli agganci con altri mondi e realtà”.

Il primo nodo sarà il congresso cittadino di Foggia. Il ruolo da coordinatore della città capoluogo si preannuncia conteso: “Ci sono molte ambizioni, che vanno commisurate alle opportunità. Sarà oggetto di discussione, saranno i rappresentanti istituzionali, i consiglieri comunali, gli iscritti, gli organi direttivi a decidere. Il buonsenso deve prevalere con una soluzione che accontenti tutti, trovando le ragioni che ci uniscono piuttosto che quelle che ci dividono. È necessario il collegamento fra il partito e i rappresentanti istituzionali. C’è voglia di crescere a dispetto dei personalismi. Mi auguro che questo ruolo possa essere svolto da una persona di esperienza”.

Dopo il voto a Foggia, né il centrodestra né Fdi hanno mai fatto il punto, tracciato il bilancio della sconfitta: “Mancando il partito, non c’è stata nemmeno la possibilità di confrontarci su questo”.

Paola Lucino



Pubblicato il 30 Gennaio 2024