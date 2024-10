Stop test Medicina, Giannì (Statale Milano): “Senza investimenti successo della riforma a rischio”

(Adnkronos) – La riforma dell'accesso a Medicina che prevede l'addio al test d'ingresso e l'iscrizione libera a un semestre 'filtro'? "Una proposta di questo tipo, perché abbia efficacia dal punto di vista della qualità dell'insegnamento dei primi 6 mesi, deve essere supportata da adeguati finanziamenti tesi a supportare, dal punto di vista logistico – spazi, attrezzature – e dal punto di vista del reclutamento del personale docente, un numero comunque aumentato di studenti che frequenteranno il primo semestre. Perché in assenza di un adeguato sostegno economico e organizzativo, è a rischio la qualità dell'insegnamento per questi primi mesi". A evidenziarlo all'Adnkronos Salute è Aldo Bruno Giannì, presidente del comitato di direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'università degli Studi di Milano. Una posizione, la sua, "condivisa anche con la nostra rettrice", Marina Brambilla. In altre parole, continua Giannì commentando il via libera della VII Commissione del Senato al Ddl delega che punta a rivoluzionare l'ingresso ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria, "questa riforma, se passerà, sicuramente avrà il merito di fare in modo che la selezione dei futuri medici non avvenga su dei test che in 2 ore ti devono dire chi è più bravo o chi è meno bravo, ma sulla valutazione sul campo dei primi 6 mesi. E quindi questa è sicuramente una buona cosa. Se però questa buona cosa non viene adeguatamente sopportata, rischiamo di avere un peggioramento, almeno nei primi mesi, della qualità della formazione", avverte. Gli atenei sono pronti per accogliere un numero così aumentato di studenti rispetto a quello su cui sono attualmente 'tarati'? "Ritengo di no, al momento", risponde Giannì. "Io ovviamente posso parlare per l'università Statale di Milano, che per quanto riguarda Medicina penso sia seconda in termini numerici solo alla Sapienza di Roma: non è pronta, ovviamente. Ma penso che lo sappiano anche a livello politico, sia locale che regionale – puntualizza – E quindi sono certo che, al di là di cambiare le norme attuali, ci saranno poi dei decreti attuativi in grado di supportare a 360 gradi questo progetto, che altrimenti perderebbe di significato proprio nel punto più importante, cioè di ottimizzare la selezione dei futuri medici, ma senza perdere nella qualità della formazione". Che ne sarà degli studenti che dopo il semestre filtro non entreranno in Medicina è un altro tema su cui si dibatte. L'idea alla base del nuovo sistema è che possano far valere in altri indirizzi i crediti formativi accumulati in questi 6 mesi. Saranno adeguatamente preservati? "Sarebbe molto difficile rispondere oggi a una domanda su questo, perché non sappiamo ancora di quali Cfu (crediti formativi universitari, ndr) stiamo parlando, al di là di nominarli come scienze di base. E non sappiamo neanche quali saranno con esattezza i corsi di laurea che chi non accederà a Medicina potrà frequentare", ragiona Giannì. "Se devo dirla tutta – prosegue – è chiaro che dal punto di vista dello studente lui ha comunque acquisito 6 mesi che non sono stati 'buttati via' perché comunque, anche se non ha passato i Cfu, oppure non è entrato nella graduatoria finale, ha acquisito un bagaglio teorico che potrà spendere in discipline scientifiche che hanno comunque dei punti in comune, almeno nella preparazione di base, con Medicina. Quello potrebbe essere positivo. Ma, ripeto – conclude – il mio giudizio globale è positivo solo se ci sarà poi un adeguato investimento, perché altrimenti purtroppo devo dire che non otterremo nessuna efficacia reale". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 17 Ottobre 2024