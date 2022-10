Stop della Ue all’etichettatura obbligatoria “a semaforo” nell’agroalimentare comunitario

La Coldiretti-Puglia plaude allo “stop” della Ue al Nutriscore. Ossia al nuovo sistema europeo di etichettatura a “semaforo” da apporre sui prodotti agroalimentari in commercio nei Paesi del mercato comune europeo, per indicare le qualità nutrizionali degli stessi. Uno “stop” determinato dall’opposizione dell’Italia che vedrebbe fortemente penalizzata l’export di molti dei suoi migliori prodotti dell’agroalimentare nazionale, a cominciare dall’olio extra vergine di oliva. Infatti, la classificazione Nutriscore assegna colori e lettere di riferimento sulla base di una presunta salubrità degli alimenti determinata solo con i dati di determinati parametri, quali il livello di zuccheri, grassi e sale contenuti in 100 grammi di prodotto e non anche sulle effettive quantità utilizzate, favorendo così prodotti artificiali a danno di alimenti sani e naturali. Il rinvio al secondo trimestre del 2023 da parte della Commissione della Ue della proposta di regolamento sull’etichetta nutrizionale fronte-pacco ha fatto tirare un sospiro di sollievo all’Italia e ad altri numerosi Paese dell’Unione che si oppongono al sistema Nutriscore, fortemente sostenuto invece da Francia e Germania. Il rinvio, infatti, ha salvato – secondo Coldiretti-Puglia – “l’85% in valore dell’agroalimentare tricolore a denominazione di origine, ma soprattutto l’olio extravergine di oliva pugliese, che rischiava di essere ingiustamente penalizzato dall’etichetta Nutriscore”. Coldiretti regionale, nella nota di plauso allo stop, ci ha tenuto a sottolineare che il rinvio al secondo trimestre del 2023 della presentazione della proposta di regolamento conferma le perplessità sull’etichetta a colori manifestate dall’Italia e da altri Paesi, poiché il Nutriscore è un sistema di etichettatura fuorviante, discriminatorio ed incompleto, che finisce paradossalmente per escludere dalla dieta alimenti sani e naturali, come ad esempio l’olio evo, che da secoli sono presenti sulle tavole, per favorire invece prodotti artificiali di cui, in alcuni casi, non è nota neppure la ricetta di produzione. “I sistemi allarmistici di etichettatura a semaforo – ha proseguito la Coldiretti – si concentrano esclusivamente su un numero molto limitato di sostanze nutritive (ad esempio zucchero, grassi e sale) e sull’assunzione di energia, senza tenere conto delle porzioni, escludendo paradossalmente dalla dieta ben l’85% in valore del ‘Made in Italy’ a denominazione di origine”. Però, ha precisato inoltre Coldiretti-Puglia, “l’equilibrio nutrizionale non va ricercato nel singolo prodotto, ma nell’equilibrio tra i diversi cibi consumati nella dieta giornaliera e per questo non sono accettabili etichette semplicistiche che allarmano o scoraggiano il consumo di uno specifico prodotto”. Infatti, avvertono dalla maggiore Organizzazione agricola pugliese e nazionale, “in questo modo si finisce paradossalmente per escludere eccellenze della dieta mediterranea, dall’olio extravergine d’oliva al Parmigiano Reggiano, a vantaggio di prodotti artificiali” di cui a volte non sono note neanche le ricette. “Diffondere la cultura dell’olio extravergine di oliva fra i consumatori e supportare la crescita continua della filiera dell’olio è il nostro obiettivo” – ha affermato il presidente di Coldiretti-Puglia, Savino Muraglia, che ha evidenziato il fatto che “i consumatori sono affamati di informazioni e conoscenza sul mondo dell’olio evo”, che con il nutriscore e le etichette a semaforo finirebbe per essere paradossalmente escluso dalla dieta di alimenti sani e naturali che da secoli sono presenti sulle tavole dei consumatori, favorendo invece prodotti artificiali di cui in alcuni casi è ignoto anche il ciclo produttivo. “Si rischia – ha sottolineato inoltre il presidente Muraglia – di promuovere cibi spazzatura con edulcoranti al posto dello zucchero e di sfavorire elisir di lunga vita come l’olio extravergine di oliva, considerato il simbolo per eccellenza della dieta mediterranea nel mondo. Quindi, I bollini allarmistici basati sulla presenza di determinate sostanze calcolate su 100 grammi di prodotto e non sulle effettive quantità utilizzate, – avvertono ancora dalla Coldiretti pugliese – produrrebbe un grave danno per il sistema agroalimentare italiano proprio in un momento in cui il nostro agroalimentare nazionale potrebbe essere l’elemento di traino di un piano strategico di internazionalizzazione, per far crescere la presenza del ‘Made in Italy’ sui mercati stranieri. Il Nutriscore – ha poi spiegato Coldiretti Puglia – è sorto in Francia ed è stato adottato con decreto governativo anche da Belgio e Germania, Lussemburgo e l’Olanda è in procinto di introdurlo. In Portogallo, Austria e Slovenia il Nutriscore è stato invece adottato da grandi multinazionali alimentari, mentre in Spagna, Paese mediterraneo come l’Italia, è oggetto di un acceso dibattito. Lo stesso problema è presente in Gran Bretagna con il sistema del “Traffic light” – ha rilevato Coldiretti – che misura con i tre colori tipici del semaforo (verde, giallo e rosso) il quantitativo di nutrienti principali contenuti negli alimenti: grassi (di cui saturi), zuccheri e sale. Un modello che potrebbe essere adottato anche in India, mentre in Sudamerica rischia di fare scuola il bollino nero cileno – ha proseguito Coldiretti – che sconsiglia di fatto l’acquisto di prodotti come il Parmigiano, il Gorgonzola, il prosciutto e, addirittura, gli gnocchi, e a cui potrebbero guardare il Brasile e il Perù. L’Australia si potrebbe dotare presto di un sistema a stelle (Health star rating) che come il Nutriscore si basa sulla presenza di determinate sostanze in 100 grammi di prodotto. Quindi, il nostro agroalimentare tricolore è una ricchezza del Paese che ora, però, rischia di essere messa in discussione dal diffondersi in tutto il mondo di sistemi di informazione fuorvianti, discriminatori ed incompleti che – ha rilevato ancora Coldiretti – ingannano i consumatori, inducendoli di fatto a preferire prodotti di minore qualità ed escludendo dalle loro tavola prodotti come l’olio extravergine d’oliva, simbolo della dieta mediterranea che, non a caso, è iscritta nella lista del patrimonio culturale immateriale dell’umanità dell’Unesco ed è stata eletta migliore dieta al mondo del 2020, davanti alla dash e alla flexariana, sulla base del best diets ranking elaborato dal media statunitense U.S. News & World’s Report’s. Modelli, questi, spinti dalle multinazionali che cercano – ha denunciato Coldiretti – di influenzare i consumatori anziché informarli, con l’obiettivo di sostituire sulle tavole cibi naturali, presenti da centinaia di anni nella dieta, con prodotti fatti con ingredienti di sintesi e a basso costo, spacciandoli per più salutari, dalla carne fino alle bevande. E questo sarebbe sicuramente un danno incalcolabile per la salute dei cittadini e per la ricchezza, la varietà e l’unicità del modello agricolo e alimentare italiano. Un approccio che, per Coldiretti Puglia, va invece combattuto con forza, perché fuorviante e anche perché – ha concluso Coldiretti – apre le porte al cibo sintetico, dalla bistecca fatta nel bioreattore al latte senza mucche, che rappresentano una minaccia letale per l’agricoltura italiana, ma anche e soprattutto per la salute dei consumatori e la biodiversità del pianeta. Pertanto al mondo agricolo nazionale non resta che vigilare che il ministro italiano alle Politiche agricole ed alla sovranità alimentare del neo governo Meloni, Francesco Lollobrigida, sappia far valere in sede Ue tutte le ragioni della contrarietà dell’Italia all’etichettatura Nutriscore obbligatoria nei Paesi della Ue.

Giuseppe Palella

Condividi sui Social!