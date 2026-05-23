Stop alla strada che ha alterato il paesaggio naturale a Baia Zaiana

La Soprintendenza ha compiuto un significativo passo indietro sulla vicenda di Baia Zaiana, la nota località costiera del Gargano nel territorio di Peschici, finita al centro delle polemiche per la realizzazione di una strada abusiva che ha modificato il paesaggio naturale. Con un provvedimento in autotutela, la soprintendente Anita Guarnieri ha annullato il documento che nelle ultime settimane l’amministrazione comunale di Peschici aveva più volte richiamato come presunto via libera all’intervento contestato. L’opera viaria ha interessato uno dei tratti più delicati della costa garganica, conosciuto per il suo elevato valore naturalistico e paesaggistico. Le associazioni ambientaliste, tra cui WWF e Pro Natura, avevano espresso forte preoccupazione sia per la strada realizzata all’interno della baia sia per l’utilizzo del parere della Soprintendenza nel confronto pubblico e istituzionale sulla vicenda. Con il ritiro dell’atto, quel documento non potrà più essere utilizzato come giustificazione per interventi che, secondo gli ambientalisti, hanno compromesso uno dei luoghi simbolo del Gargano.In una nota ufficiale, Vincenzo Rizzi ha definito la decisione della Soprintendenza un passaggio importante non soltanto sul piano amministrativo, ma anche sotto il profilo civile e istituzionale. Il provvedimento assume infatti un significato concreto nella tutela di Baia Zaiana, indicata come esempio emblematico del rapporto tra legalità, difesa del territorio e credibilità delle istituzioni.Pro Natura ha richiamato anche l’articolo 9 della Costituzione italiana, che tutela paesaggio, ambiente e biodiversità nell’interesse delle future generazioni. L’associazione ha espresso apprezzamento per l’iniziativa della soprintendente Guarnieri, sottolineando come il suo intervento abbia riaffermato il principio secondo cui il patrimonio collettivo non possa essere piegato a interpretazioni arbitrarie o sacrificato a esigenze di praticità amministrativa.Nella parte conclusiva della nota, Pro Natura ha rilanciato una richiesta precisa: “Zaiana merita legalità, ripristino e verità. Questo atto di autotutela ci porta un passo più vicino a una giustizia doverosa nei confronti del paesaggio e dei cittadini che, con determinazione, hanno continuato a chiedere chiarezza e rispetto delle regole”.Con il ritiro dell’atto da parte della Soprintendenza, si complica adesso la situazione per il Comune di Peschici e per i soggetti coinvolti nella realizzazione dell’opera contestata. Viene meno infatti quel riferimento amministrativo che avrebbe potuto essere utilizzato per sostenere la legittimità della strada. Considerando l’assenza di autorizzazioni valide e le contestazioni avanzate dalle associazioni ambientaliste, l’esito ritenuto più coerente con le norme vigenti appare quello del ripristino dello stato originario dei luoghi, attraverso la demolizione della strada abusiva e la successiva rinaturalizzazione della baia.



Pubblicato il 23 Maggio 2026