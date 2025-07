Stop al grande caldo: inizio settimana burrascoso, poi estate piacevole

(Adnkronos) – Stop al grande caldo sull'Italia che ha lasciato spazio a correnti atlantiche decisamente più fresche, da Nord a Sud. Questo lunedì sarà fortemente instabile con il rischio di criticità su alcune regioni per il maltempo. Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, conferma il netto cambio di scenario sull’Italia. Il caldo africano è ormai solo un ricordo, le temperature sono crollate quasi ovunque e adesso bisogna prepararsi ad affrontare un inizio settimana di pesante maltempo su buona parte d’Italia, soprattutto al Centro. Nel dettaglio, la giornata di lunedì 28 luglio sarà caratterizzata dalla formazione di un insidioso ciclone che darà il via ad una fase di maltempo. Con i mari ancora caldi dalle recenti ondate di calore e lo scontro tra masse d'aria di natura diversa, si prevedono le condizioni ideali per lo sviluppo di celle temporalesche intense. Queste potranno causare forti raffiche di vento e nubifragi localizzati. Le regioni più a rischio sono Lombardia orientale, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Marche, Lazio e Abruzzo. Ricordiamo che questi fenomeni estremi spesso colpiscono aree limitate, riversando al suolo ingenti quantità d'acqua in poco tempo. Questo può provocare allagamenti improvvisi, frane e danni, in particolare nelle aree urbane o in territori idrogeologicamente vulnerabili. Visto il periodo non si esclude anche la formazione di qualche supercella, ovvero la forma più estrema del temporale. Le condizioni meteorologiche sono destinate a migliorare nettamente a partire da martedì pomeriggio-sera sebbene siano ancora possibili dei residui rovesci sulle regioni del Medio Adriatico e al Sud, ma si tratterà di fenomeni isolati e di breve durata. La prima metà della settimana sarà caratterizzata anche dalla decisa presenza di venti di Maestrale. Queste correnti nord-occidentali soffieranno con particolare intensità, raggiungendo raffiche che, nelle aree più esposte, potranno toccare i 80-90 km/h. Sarà quindi importante prestare attenzione, soprattutto in Sardegna, lungo le coste e sui rilievi maggiormente ventilati. Dando uno sguardo a lungo termine non si intravedono importanti rimonte anticicloniche, l’Italia rischia di chiudere il mese di luglio e di iniziare quello di agosto in compagnia di una temporanea anomalia termica negativa con temperature più che piacevoli. Possibile nuovo peggioramento meteo nel weekend. Lunedì 28. Al Nord: temporali sparsi, specie a est. Al Centro: temporali intensi, forti venti lungo le coste. Al Sud: rovesci/temporali sparsi. Martedì 29. Al Nord: rovesci sulle Dolomiti, piogge in Romagna. Al Centro: temporali specie su Marche e Abruzzo. Al Sud: piogge e temporali su basso Tirreno e Puglia. Mercoledì 30. Al Nord: sole, temporali pomeridiani sui rilievi. Al Centro: sole, temporali pomeridiani sui rilievi. Caldo normale. Al Sud: sole e clima piacevole. Tendenza: la pressione tende ad aumentare. Maggiori spazi soleggiati da nord a sud; temperature sotto la media. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 28 Luglio 2025