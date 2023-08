Stop al caldo, oggi solo 8 città bollino rosso. Maltempo al Nord

(Adnkronos) – Stop all'ondata di caldo africano sull'Italia. Da ieri il maltempo interessa il Nord, con nubifragi e temporali in particolare a Milano e in parte della Lombardia ma anche in Piemonte. Oggi domenica 27 agosto sono 8 le città con bollino rosso (ieri erano 18), il massimo livello di allerta, secondo il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute che monitora 27 capoluoghi italiani: Ancona, Bari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Messina, Palermo e Roma. In giallo 14 città: Bologna, Bolzano, Brescia, Catania, Latina, Napoli, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. Con il bollino verde sono Cagliari, Civitavecchia, Genova, Milano e Torino. Ieri il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse. Per la giornata di oggi è stata valutata allerta arancione per temporali su Lombardia e Liguria. Anche allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico su Valle d'Aosta, ampi settori del Piemonte, Province Autonome di Trento e Bolzano, Veneto ed Emilia-Romagna occidentale. Le temperature segnano una generale e marcata diminuzione su tutto il territorio nazionale. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 27 Agosto 2023