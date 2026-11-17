(Adnkronos) – Il centrodestra è pronto a presentare alla Camera un emendamento al Decreto Sicurezza che introduce il divieto assoluto di utilizzo dei social network per i ragazzi fino ai 13 anni.

Il testo riprende il ddl messo a punto da due parlamentari, Lavinia Mennuni di Fratelli d’Italia e Marianna Madia di Italia Viva, che era stato già notificato alla Commissione Ue.

L’annuncio dovrebbe essere ufficializzato domani dalla maggioranza. Dopo “mesi di lavori, discussioni, audizioni – dice all’Adnkronos la senatrice Mennuni- finalmente il Parlamento italiano approverà una norma che prevede una regolamentazione per l’accesso dei minori ai social network”. Sono “fiera che questo lavoro per il disegno di legge Mennuni-Madia, firmato insieme ai componenti della Commissione bicamerale infanzia e adolescenza e a tutti i gruppi parlamentari si tramuti velocemente in una legge concreta”.

L’esponente Fdi spiega: “A seguito dello stop di Bruxelles a legiferare in materia, a parer mio sbagliato e limitante della sovranità nazionale degli Stati membri, se già ormai più di un anno fa non avessimo proceduto alla notifica del nostro testo, oggi non sarebbe stato possibile apportare questo emendamento e non sarebbe stato possibile quindi proteggere in anticipo migliaia e migliaia di giovanissimi. Non posso, ancora una volta non esprimere tutta la mia soddisfazione. Evidentemente ci avevamo visto giusto e i minori, nella dimensione digitale, vanno tutelati”.

“Esprimo il mio pieno sostegno all’iniziativa legislativa, fortemente voluta dall’esecutivo, volta a regolamentare l’accesso dei minori ai social network” dice Barbara Berlusconi, figlia del fondatore di Forza Italia e presidente della Fondazione Barbara Berlusconi che si batte da tempo per la limitazione dell’uso dei social per i minori. “La tutela delle nuove generazioni nell’ambiente digitale rappresenta una priorità educativa e sociale che chiama in causa la responsabilità delle istituzioni, delle famiglie e delle piattaforme tecnologiche. Non si tratta di frenare l’innovazione, ma di coniugare le straordinarie opportunità offerte dalla tecnologia con il diritto dei più giovani a una crescita serena ed equilibrata. Come madre e come presidente di una Fondazione che ha posto l’educazione al centro della propria missione, ritengo che questa iniziativa rappresenti un importante passo nella giusta direzione e auspico che possa raccogliere la più ampia condivisione parlamentare”.

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Pubblicato il 17 Novembre 2026