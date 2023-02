Stop ai laboratori d’analisi: legge rinviata alla Corte Costituzione

Niente da fare per la riorganizzazione della rete pugliese dei laboratori d’analisi privati: l’altro ieri il Consiglio dei ministri ha bocciato la legge di riordino approvata dal consiglio regionale pugliese alla fine dello scorso anno e precisamente il 30 novembre 2022. L’osservazione e’ stata proposta direttamente dal Ministro alla Sanita’ Schillaci che ha fatto sua l’istruttoria negativa espressa dai tecnici romani dopo le interlocuzioni dei giorni scorsi con la regione Puglia. In effetti la norma pugliese sembrerebbe proprio violare l’articolo 117 della Costituzione Italiana, introducendo regole diverse dal quadro nazionale, in particolare per la soglia di 200mila prestazioni annue fissata in capo ai laboratori accreditati per mantenere il convenzionamento e i rimborsi regionali. in Puglia il limite di prestazioni e’ stato calcolato non sul singolo laboratorio, ma sull’aggregazione dei laboratori e dunque la legge approvata dal consiglio pugliese avvalla un’evidente forzatura, inserita nel parere tecnico contrario degli uffici del consiglio regionale. Alla fine, però, ha prevalso l’unanimità dei partiti in aula e le indicazioni sul riordino emerse dalla sottocommissione politica guidata dal consigliere Cinquestelle Galante appoggiato dai sindacati e dalle associazioni che rappresentano i laboratori, dopo un braccio di ferro durato una quindicina d’anni. Ora l’assessore Palese ha assicurato che la Regione difendera’ la norma impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale, però intanto i laboratori privati dovrebbero adeguarsi alla legge nazionale, altrimenti tra non molto la scure della scomparsa delle strutture non in regola colpirà i laboratori più piccoli e meno attrezzati, con la perdita dell’accreditamento e dei rimborsi regionali. Un colpo da circa 30 milioni di euro all’anno, aspettando come detto la riforma della rete dei laboratori d’analisi adeguandosi alle direttive del governo centrale senza tentare di aggirare la legge quadro nazionale che, nell’ottica della sicurezza per i pazienti, prevede reti private di laboratori di grosse dimensioni (da 200 mila prestazioni annue) e una galassia di centri più piccoli come punti prelievo. Invece il consiglio pugliese ha unito a suo piacimento i singoli laboratori per raggiungere, in forma aggregata e non singolarmente, la soglia di sopravvivenza di 200 mila prestazioni. Adesso, come detto, il pasticcio costerà caro, con la probabile perdita dell’accreditamento e dei rimborsi. Ora, in ogni caso, sarebbero appena una quindicina i laboratori – dei quasi 250 esistenti in tutta la nostra regione – a raggiungere la soglia di sopravvivenza.

Antonio De Luigi

