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Stop a tutti gli aerei negli Usa, voli bloccati per motivi di sicurezza

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(Adnkronos) – La Federal Aviation Administration (Faa), l’autorità federale statunitense per l’aviazione civile, ha ordinato la sospensione di tutti i voli negli Stati Uniti fino a nuovo avviso, a causa di “circostanze straordinarie e per ragioni di sicurezza”. Lo ha annunciato la stessa Faa in una nota, precisando che “il blocco del traffico aereo dovrà rimanere in vigore fino a nuova comunicazione” e che “i voli internazionali saranno gestiti caso per caso”.  

Le cause della decisione – riporta la Cnn – non sono ancora chiare, ma il provvedimento arriva dopo che in alcune zone del Paese erano state segnalate interruzioni delle frequenze radio utilizzate per le comunicazioni aeronautiche. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 13 Novembre 2026

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