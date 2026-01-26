Stop a gas russo da 2027: via libera finale dall’Ue

(Adnkronos) – Il Consiglio Ue ha dato il definitivo via libera al regolamento che porrà fine alle importazioni di gas dalla Russia a partire dall'anno prossimo. Il regolamento prevede che l'importazione nell'Ue di gas dalla Russia, sia via tubo che sotto forma di Gnl venga proibita, con una certa gradualità: il divieto si applica sei settimane dopo l'entrata in vigore del regolamento, mentre i contratti in essere godranno di un periodo di transizione. Un divieto totale si applicherà alle importazioni di Gnl dall'inizio del 2027, dall'autunno del 2027 per le importazioni via tubo. Prima di autorizzare l'ingresso di gas nel proprio mercato, gli Stati Ue dovranno verificare dove è stato prodotto. In caso di violazione, il regolamento, che si applica così com'è a differenza di una direttiva, prevede multe piuttosto salate: minimo 2,5 milioni di euro per le persone fisiche e almeno 40 milioni di euro per le imprese, almeno il 3,5% del giro d'affari globale o almeno il 300% del giro d'affari stimato derivante dalla transazione incriminata. In caso di emergenza, o se la sicurezza della fornitura di gas viene minacciata in uno o più Stati membri, la Commissione può sospendere il divieto per un periodo fino a quattro settimane. Il regolamento verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Ue ed entrerà in vigore il giorno dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 26 Gennaio 2026