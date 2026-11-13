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Stipendi fermi da 35 anni e sotto la media Ue

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Stipendi fermi da 35 anni e sotto la media Ue. Secondo i dati Ocse, le retribuzioni reali lorde dei lavoratori dipendenti a tempo pieno sono aumentate in media del 35% nei Paesi dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, mentre in Italia, se si guarda all’intero periodo che va dal 1990 al 2024, il valore è rimasto praticamente fermo: le retribuzioni reali lorde risultano inferiori dell’1,6% rispetto al 1990.


Pubblicato il 13 Novembre 2026

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