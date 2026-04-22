Stilmarmo entra nel mondo Fintech con i big della finanza

Stilmarmo, la nota “challenger company” di Apricena (secondo bacino estrattivo d’Italia, dopo quello di Carrara), player di spicco internazionale del settore marmifero pugliese, ha sottoscritto ieri il “deed of adherence” ed il “simple agreement for future equity” della Holding di Dublino che, con CDP Venture Capital (Cassa Depositi e Prestiti), Fabrik (Banca Sella) e i fondi d’investimento Azimut, Fasanara, Kairos (Anima-Banco BPM), detiene il controllo della fintech italiana Viceversa. Lanciata, a novembre 2021, dal bresciano Matteo Masserdotti e dal brasiliano Pedro Machado Salvi, l’innovativa fintech ha introdotto in Italia il revenue based financing (tradotto “finanziamento basato sul fatturato”), uno strumento di accesso a capitali flessibili e veloci, caratterizzato dalla condivisione di una percentuale dei ricavi dell’azienda finanziata per il rimborso degli importi ricevuti. “Si tratta di un sistema di finanziamento alternativo o, meglio, complementare al credito tradizionale, un tipo di finanziamento ibrido, a metà strada tra debt ed equity, che consente alle piccole e medie imprese di ricevere velocemente capitale di crescita, ovvero la necessaria liquidità, e agli investitori una percentuale dei ricavi mensili lordi dell’impresa finanziata, fino al rimborso degli importi investiti”, spiega Alfonso Masselli responsabile delle relazioni esterne del Gruppo Stilmarmo. In meno di cinque anni dal suo lancio, Viceversa ha raggiunto un valore complessivo di oltre 100 milioni di euro di commitment, con clienti in otto diversi Paesi (Italia, Germania, Spagna, Francia, Austria, Irlanda, Svizzera e UK), e un tasso di crescita medio registrato dalle aziende, che usano la piattaforma, del 150%.Nelle sedi di Milano e Dublino, vanta un “team giovane” con background in ambiti che vanno dalla finanza al data science, dal software engineering al marketing e al risk management. Nel 2023, Viceversa ha ricevuto il premio Innovation of the Year nell’ambito dei Fintech Awards. “Con il nostro ingresso tra i giganti della finanza, siamo l’unica pmi italiana a parteciparvi, vogliamo farci interpreti delle esigenze finanziarie delle piccole e medie imprese, soprattutto di quelle del sud d’Italia, dove esistono belle realtà produttive che meritano le giuste attenzioni”, conclude Alfonso.



Pubblicato il 22 Aprile 2026