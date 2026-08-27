Attualità

Steven Basalari, l’incidente con la Ferrari: “La botta è stata forte, ma sto bene”

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Steven Basalari è rimasto coinvolto in un incidente stradale con la sua Ferrari. A raccontarlo è stato lo stesso imprenditore, che sui social ha condiviso una foto dell'auto con gli airbag esplosi, che testimoniano il forte impatto. "Volevo rassicurare tutti quelli che mi stanno scrivendo dopo aver appreso del mio incidente, sto bene", ha scritto Basalari, rassicurando i follower. L'imprenditore non è sceso nei dettagli sulla dinamica dello schianto, ma si è limitato a spiegare che "la botta è stata forte". Poi, ha ribadito: "Per fortuna, però, sto bene". Basalari ha fatto sapere, attraverso un video selfie condiviso sulle Instagram stories, che a breve spiegherà cosa è accaduto. 
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 27 Agosto 2026

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Ryanair provoca, il Genoa risponde: il battibecco social sul gol di De Bruyne

6 minuti fa

Verona, accertata morte cerebrale del ragazzo colpito da bottigliata a Cerea

8 minuti fa

Spari contro vetrina Lazio Store a Ostia, indagini in corso

20 minuti fa

L’università a 14 anni, la maturità a 12: due fratelli ‘prodigio’ in Inghilterra

20 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio